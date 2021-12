SpaceX wandelt den Falcon Heavy-Kern in den Falcon 9-Booster um

Mehr als zwei Jahre nach dem letzten Start der Rakete scheint SpaceX endlich beschlossen zu haben, mindestens einem der beiden überlebenden Falcon Heavy Block 5-Kerne als Falcon 9-Booster neues Leben einzuhauchen.

Der als B1052 bekannte Falcon Heavy Core oder Side Booster debütierte im April 2019 im Rahmen des Erstflugs der Block-5-Variante der Rakete und startete erfolgreich Saudi-Arabiens großen Kommunikationssatelliten Arabsat 6A in einer Transferbahn von fast 90.000 km . (56.000 Meilen). In die Fußstapfen des ersten Falcon Heavy tretend, wiederholte das erste Block-5-Fahrzeug die ikonische Doppellandung seines Vorgängers in Cape Canaveral. Nur 74 Tage später wurden die beiden Falcon Heavy Block 5 Side Booster B1052 und B1053 erneut gestartet, diesmal zur Unterstützung der lange verzögerten STP-2-Fahrgemeinschafts- und Qualifizierungsmission des US-Militärs.

Vom Falcon Heavy Side Booster zum Falcon 9 Booster in wenigen Monaten. (Richard-Winkel)

Wieder einmal blockierten B1052 und B1053 nahezu gleichzeitige Landungen in SpaceX-Landezonen. Die Drehkreuze beider Missionen hatten jedoch nicht so viel Glück. Während Arabsat 6A, der erste zentrale Kern von Falcon Heavy Block 5 gemacht landete erfolgreich, aber die hohe See warf schließlich das Triebwerk um, zerstörte es und ließ nur wenige Überreste intakt. Während STP-2 enthüllte CEO Elon Musk, dass SpaceX aufgrund des ungewöhnlich heißen Wiedereintritts, den es zum Überleben benötigt, nicht erwartet habe, den zentralen Ersatzkern der Mission wiederherzustellen. Wie erwartet, überlebte der zentrale Kern nicht, und Musk berichtete später, dass der heiße Wiedereintritt das Schubvektormaterial beschädigte, was dazu führte, dass die Rakete von ihrem Kurs abwich.

Die seitlichen Booster Falcon Heavy Block 5 B1052 und B1053 ruhen nach einem fehlerfreien Startdebüt in SpaceX-Landezonen in Florida. (USAF – Alex Preißer)

Die B1052 und B1053 landeten nach ihrem zweiten Einsatz erneut erfolgreich – diesmal in der Nacht. (EspaceX)

Glücklicherweise gelang den beiden seitlichen Boostern ihre vier gemeinsamen Landungen. Trotz Musks früheren Aussagen, dass die Neugestaltung von Falcons Block 5 es ziemlich einfach machte, die ersten Falcon-Stufen zwischen Falcon 9- und Falcon Heavy-Seitenbooster-Konfigurationen umzuwandeln, fielen die B1052 und B1053 unmittelbar nach Abschluss von STP-2 von der Erdoberfläche. . Erst im September 2021, 27 Monate später, tauchte endlich einer der beiden Kerne wieder in der Öffentlichkeit auf – ohne Landebeine oder Gitterfinnen, aber mit noch installierter Nase.

Wie nun klar ist, war dieser überraschende Auftritt nach jahrelanger Lagerung kein Zufall. Knapp drei Monate später, nachdem der mysteriöse Falcon Heavy-Seitenbooster gesichtet wurde, der einen Kennedy Space Center Freeway von einem Lagerhangar in Cape Canaveral zu einer neuen SpaceX-Anlage hinunterrollte, wurde einer von zwei Seitenboostern (B1052) erneut gesichtet – diesmal bei der Landung Beine und eine Falcon 9 Interstage installiert, wo einst eine Verkleidung stand.

B1052 wird wiedergeboren. (Richard-Winkel)

Der alte Falcon Heavy B1052 Seitenbooster wurde nicht nur eindeutig zu einem Falcon 9 Booster umgebaut, sondern auch mit einer neuen, nicht wiederverwendbaren Oberstufe gepaart – ein starkes Indiz für eine bevorstehende Markteinführung. Gerüchten zufolge waren die Rakete und der Transporter auf dem Weg zur SpaceX-Raumstation Cape Canaveral (CCSFS) LC-40 für den geplanten Start des türkischen Kommunikationssatelliten Turksat 5B am 18. Dezember.

Nach dem erfolgreichen Start von NASA IXPE durch SpaceX am 9. Dezember hat das Unternehmen noch vor Jahresende zwei weitere Starts an der Ostküste geplant: Turksat 5B NET am 18. Dezember und CRS-24 NET am 21. Dezember. Mehrere andere Falcon 9-Booster (außer der B1062, die wahrscheinlich dem CRS-24 zugeordnet ist) sind wahrscheinlich für den Start von Turksat 5B verfügbar, daher ist die Zuordnung der B1052 – wenn auch nicht unplausibel – nicht garantiert.

Vor allem das zweite Leben des B1052 als Falcon 9 ist aufregend, da der B1053 wahrscheinlich nicht weit dahinter liegt, was bedeutet, dass die Flotte der einsatzfähigen Falcon-Booster von SpaceX in kurzer Zeit erheblich wachsen wird. Von jetzt an, diese Flotte enthält acht Falcon 9-Booster, die jeweils über sechs Orbitalklassenstarts gemittelt wurden. Die Hälfte flog neunmal. Die Wiedereinführung der B1052 und B1053 wird nicht nur diese Flotte um 25 % erhöhen, sondern SpaceX freisetzen, um ältere Booster wie B1049 und B1051 zu entfernen, die laut CEO Elon Musk langsamer und teurer in der Wiederverwendung sind.

SpaceX wandelt den Falcon Heavy-Kern in den Falcon 9-Booster um