Vor 66 Millionen Jahren perfekt erhaltener Dinosaurierembryo gefunden | Neuigkeiten aus der Tierwelt

Der in China entdeckte, köstlich konservierte Embryo bereitete sich darauf vor, wie eine Henne aus seinem Ei zu schlüpfen.

Wissenschaftler haben die Entdeckung eines wunderschön erhaltenen Dinosaurierembryos aus mindestens 66 Millionen Jahren bekannt gegeben, der sich darauf vorbereitete, wie eine Henne aus seinem Ei zu schlüpfen.

Das Fossil wurde in Ganzhou, Südchina, entdeckt und gehörte einem zahnlosen Theropoden-Dinosaurier oder Oviraptorosaurier, der von Forschern „Baby Yingliang“ genannt wurde.

„Dies ist einer der besten Dinosaurierembryonen, die jemals in der Geschichte gefunden wurden“, sagte der Forscher der Universität Birmingham, Fion Waisum Ma, am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP und ist Mitautor eines Artikels in der Zeitschrift iScience.

Ma und ihre Kollegen entdeckten, dass der Kopf von Baby Yingliang unter ihrem Körper lag, mit den Füßen auf beiden Seiten und dem gebeugten Rücken – eine Haltung, die man zuvor bei Dinosauriern nicht gesehen hat, aber modernen Vögeln ähnelt.

Bei Vögeln wird das Verhalten vom Zentralnervensystem gesteuert und als „Faltung“ bezeichnet. Küken, die kurz vor dem Schlüpfen stehen, stecken ihren Kopf unter ihren rechten Flügel, um den Kopf zu stabilisieren, während sie die Schale mit ihren Schnäbeln zerbrechen.

Embryonen, die sich nicht neu falten, sterben eher nach einem erfolglosen Schlüpfen.

„Dies deutet darauf hin, dass sich ein solches Verhalten bei modernen Vögeln zuerst entwickelt und von ihren Dinosauriervorfahren ausgeht“, sagte Ma.

Eine Alternative zum Falten könnte etwas näher sein, was bei modernen Krokodilen zu sehen ist, die stattdessen eine sitzende Haltung einnehmen, wobei der Kopf bis zum Schlüpfen zur Brust geneigt ist.

Oviraptorosaurier waren gefiederte Dinosaurier, die während der späten Kreidezeit im heutigen Asien und Nordamerika lebten. [Handout/University of Birmingham/Lida Xing/AFP]

Im Speicher vergessen

Oviraptorosaurier, was „eierstehlende Eidechsen“ bedeutet, waren gefiederte Dinosaurier, die während der späten Kreidezeit im heutigen Asien und Nordamerika lebten.

Sie hatten unterschiedliche Schnabelformen und Nahrung und reichten in der Größe von modernen Truthähnen am unteren Ende bis hin zu gigantischen Gigantoraptoren, die acht Meter lang waren.

Baby Yingliang ist vom Kopf bis zum Schwanz ungefähr 27 cm lang und ruht in einem 17 cm langen Ei im Yingliang Stone Nature History Museum.

Forscher glauben, dass die Kreatur zwischen 72 und 66 Millionen Jahre alt ist und wahrscheinlich durch eine plötzliche Schlammlawine konserviert wurde, die das Ei begrub und es seit Äonen vor Aasfressern schützte.

Es wäre zwei bis drei Meter lang geworden, wenn es das Erwachsenenalter erreicht und sich wahrscheinlich von Pflanzen ernährt hätte.

Das Exemplar war eines von vielen Eifossilien, die jahrzehntelang in Vergessenheit geraten sind.

Das Forschungsteam vermutete, dass sie ungeborene Dinosaurier enthalten könnten, und kratzte einen Teil der Eierschale von Baby Yingliang, um den darin versteckten Embryo zu finden.

„Dieser Dinosaurierembryo in seinem Ei ist eines der schönsten Fossilien, die ich je gesehen habe“, sagte Professor Steve Brusatte, Mitglied des Forschungsteams von der University of Edinburgh, in einer Pressemitteilung.

„Dieser winzige, pränatale Dinosaurier sieht aus wie ein Vogelbaby, das sich in seinem Ei zusammengerollt hat, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass viele Eigenschaften der heutigen Vögel zuerst von ihren Dinosauriervorfahren entwickelt wurden.“

Das Team hofft, Baby Yingliang mit fortschrittlichen Scantechniken genauer untersuchen zu können, um ein vollständiges Bild des Skeletts einschließlich seiner Schädelknochen zu erhalten, da ein Teil des Körpers noch mit Gestein bedeckt ist.