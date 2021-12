Dominic Thiem und Juan Martin Del Potro starten ihr gemeinsames Comeback in Argentinien

Die ATP 2022-Tour wird eine Reihe von Rückkehrern erleben, insbesondere von denen, die Mitte der diesjährigen Saison aufgrund von Verletzungen aufgeben mussten. Zwei wichtige Spieler, die sich erholen sollten, sind Dominic Thiem und Juan Martin del Potro.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Dominic Thiem hat die diesjährige Rückkehr zur Mubadala Tennis-Weltmeisterschaft verpasst, weil er nicht ganz in Form war, um zu spielen, und Del Potro hat ein paar Fotos von ihm gepostet, auf denen er zu Trainingseinheiten auf einem Tennisplatz spaziert.

Juan Martin del Potro hat für das Sandplatz-Event in Buenos Aires im nächsten Jahr einen Joker bekommen

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Auch wenn der Argentinier sein Rückturnier nicht bestätigt hat, äußerte er sicherlich den Wunsch, beim Sandplatz-Event in Buenos Aires sein ATP-Debüt zu geben.

RIO DE JANEIRO, Brasilien – 14 AUG: Silbermedaillengewinner Juan Martin Del Potro von Argentinien begrüßt während der Siegerehrung für die Herren Einzel am 9. Tag der Olympischen Spiele 2016 in Rio im Olympic Tennis Center, am 14. August 2016 in Rio De Janeiro , Brasilien. (Foto von Clive Brunskill / Getty Images)

Das Turnier wird Del Potro eine Wild Card geben, aber alles hängt von seiner Fähigkeit ab, nächstes Jahr mitzuspielen. Dieses Event auf ATP-250-Niveau soll im März nächsten Jahres stattfinden.

Neben Del Potro engagierte sich auch Thiem für den argentinischen Wettkampf. Der Österreicher hatte sich aus dem ATP Cup zurückgezogen und Bedenken hinsichtlich seiner Teilnahme an den Australian Open geäußert.

Dominic Thiem ruht sich derzeit in Österreich aus und könnte die Australian Open 2022 überspringen

Obwohl Thiem den Wunsch erwähnte, zum „Happy Slam“ zu gehen, ist eine Rückkehr nach Melbourne unwahrscheinlich. Die rote Erde wird die perfekte Oberfläche für die Rückkehr des Österreichers. Außerdem gewann Thiem 2016 und 2018 Buenos Aires.

Tennis – ATP Masters 1000 – Madrid Open – Caja Magica, Madrid, Spanien – 7. Mai 2021 Österreichs Dominic Thiem im Einsatz während seines Viertelfinalspiels gegen John Isner von American REUTERS / Sergio Perez

In einer Nachricht geteilt am Twitter, hat der Gewinner der US Open 2020 von der bevorstehenden Entscheidung seiner Teilnahme in Melbourne gesprochen, die er bis Ende des Monats bekannt geben wird.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

„Mein Ziel ist es immer noch, die Australian Open zu spielen, aber wir werden bis Ende Dezember eine endgültige Entscheidung über meine Teilnahme treffen.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Wenn die Dinge für beide Spieler nach Plan laufen, könnten die Fans sehen, wie Dominic Thiem und Juan Martin del Potro beim ATP-250-Sandplatz-Event in Buenos Aires ihr Comeback feiern.

TAUCHE MEHR TIEF