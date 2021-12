Celina Jaitly teilt die Geschichte hinter ihrem teilnahmslosen Gesicht mit ihrem Mann: „Es gab Kung-Fu, Kushti, Dinosaurier-Angriff“ | Bollywood

Schauspielerin Celina Jaitly, die mit ihrem Mann Peter Haag und ihren drei Söhnen in Österreich lebt, erzählte eine Anekdote aus ihrem Leben als Mutter. Die Schauspielerin teilte ein Foto mit ihrem Hotelier-Ehemann und enthüllte alles, was hinter der Kamera passierte, als sie auf das Foto klickte.

Celina hat die Zwillinge Viraaj und Winston, neun, und Arthur, vier. Sie schrieb die drei als die Fotografen zu, die mit ihrem Mann auf ihr Foto geklickt hatten. Sie teilte auch die Geschichte hinter den Kulissen.

Sie teilte das Foto auf Twitter und schrieb: „Ich versuche, mit Pati Parmeshwar ruhig zu posieren, während unsere drei Jungs hinter der Kamera Chaos anrichten. Lol. Unser Grund @peterhaag. Hinter der Kamera: @winstonjhaag @viraajjhaag #arthurjhaag. „

Anfang dieses Monats hatte Celina ihren drei Söhnen ein aufrichtiges Bild von sich selbst geteilt, was Probleme um sie herum verursachte. Sie hatte es geteilt, um ihre Reaktion darauf zu enthüllen, dass der Inder Harnaaz Sandhu dieses Jahr den Miss Universe-Wettbewerb gewann.

Sie schrieb: „Ich habe meinen 9-jährigen halbösterreichischen Zwillingen erzählt, dass Indien wieder Miss Universe gewonnen hat und sie sagten:“ Wow Mama India scheint eine besondere DNA zu haben, die alle Mädchen zu autodidaktischen Prinzessinnen verwandelt. Ich hoffe, Sie haben etwas davon weitergegeben . für uns ist es vielleicht einfacher, sich in Batman zu verwandeln.“

Celina ist bekannt für ihre Arbeit in Filmen wie Janasheen, No Entry, Apna Sapna Money Money und Golmaal Returns. Zuletzt war sie im Film „Season’s Greetings 2020“ mit Lillete Dubey zu sehen. Über ihr Leben in Österreich hatte Celina der Hindustan Times in einem Interview gesagt: „Wir haben das große Glück, höher in den Alpen zu leben, daher war es viel einfacher, weil man nach draußen gehen kann und soziale Distanzierung Realität ist bleibt sehr weit. Weit voneinander entfernt. Es war ein Pluspunkt, weil wir von Natur umgeben waren.