Vogelbeobachtung in Burritt mit der Audubon Society

Besuchen Sie uns bei der Vogelbeobachtung in Burritt, während wir nach den Winterblas suchen. Unser unterhaltsamer Tag der Vogelbeobachtung umfasst eine Falknerdemonstration, Wanderungen unter der Leitung der Audubon Company und ein spezielles Bird Encounter-Naturprogramm. Die Vogelbeobachtung in Burritt findet am 23. Januar 2021 von 10:30 bis 16:00 Uhr statt. Diese Veranstaltung ist im allgemeinen Eintritt enthalten und für Burritt-Mitglieder kostenlos. Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden, um teilnehmen zu können.

Jim Sanders Falknerei Demonstration 10:30 – 10: 55 Uhr

Entdecken Sie die Kunst der Falknerei. Sehen Sie sich eine spannende Demonstration von Falken- und Turmfalkenflügen an und landen Sie hautnah auf der Hand des Falkners.

Audubon Vogelbeobachtungswanderung auf dem Trail: 11.00 bis 12.30 Uhr UND WIEDERHOLEN 14.15 bis 15.45 Uhr. Diese mittelschwere Wanderung ist für alle Altersgruppen geeignet. Muss Treppen manövrieren können.

Vogelbeobachtung 101: Diese Vogelbeobachtungswanderung für Anfänger beinhaltet Techniken zur Verwendung eines Fernglases und schnelle Tipps zum Erkennen und Identifizieren von Vögeln. Die Teilnehmer werden aufgefordert, ein Fernglas mitzubringen.

Tommy Howell Bird Encounter Nature Program 13.00 – 14.00 Uhr

Kommen Sie und genießen Sie Tommys “Beauties from the Sky” -Programm. Diese außergewöhnliche Sammlung ungewöhnlicher Vögel wird Sie beeindrucken! Dieser unterhaltsame und lehrreiche Ausflug wird die ganze Familie begeistern. Der Platz ist begrenzt und wird nach Verfügbarkeit vergeben. Die Türen öffnen um 12:45 Uhr und niemand wird nach Beginn der Show Platz nehmen.