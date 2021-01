Die Netflix-Serie weckt weltweites Interesse am Schach

Netflix ‘Erfolgsserie The Queen’s Gambit hat die Welt im Sturm erobert und ist derzeit die meistgesehene Show der Welt. Sie führt die Charts in mindestens 50 Ländern an und wird weltweit ausgezeichnet. Jetzt scheint Beth Harmon zu einem Schachboom beizutragen, der zu einem dramatischen Anstieg des Interesses an Schach, dem Verkauf von Schachprodukten und Online-Spielern geführt hat. Wird es dauern?

Die Dramaserie, die der Geschichte des Schachwunders Beth Harmon folgt, die nach dem Verlust ihrer Mutter ein großes Talent für Schach in einem Waisenhaus entdeckt, scheint ein großes globales Interesse am Schach geweckt zu haben. Die Show ist derzeit die meistgesehene der Welt und hat in über 50 Ländern Platz 1 erreicht und wurde von Filmkritikern fast einstimmig gelobt.

Die Frage ist: Wie wird dies dem Schach selbst zugute kommen?

Google Trends, das Einblick in Suchtrends bietet, zeigt dies Die Schachrecherche hat sich fast verdoppelt in den Wochen nach der Veröffentlichung der Show. Gemäß Britische Zeitung MetroeBay meldete innerhalb von 10 Tagen nach Veröffentlichung der Show einen massiven Anstieg der Suche nach “Schachspielen” auf der Online-Auktionsseite um 273%.

Chess & Bridge, Großbritanniens Schachgeschäft Nummer 1 in der Londoner Baker Street, verzeichnete einen Umsatzanstieg. Mitarbeiter Nick Stylianou sagte gegenüber Chess24:

Alles über Schach ist in letzter Zeit durch das Dach gegangen – sicherlich seit dem Erscheinen von The Queen’s Gambit, aber auch seit der Sperrung. Ganz allgemein alles, was wir gut verkauft haben, von Schachcomputern bis zu Schachspielen.

Malcolm Pein, Geschäftsführer von Chess & Bridge, CEO der Wohltätigkeitsorganisation Chess in Schools and Communities, sprach mit der BBC:

Schach ist überall in den großen Nachrichtensendern:

Im schachbegeisterten Norwegen, der Heimat von Weltmeister Magnus Carlsen, setzt Øystein Brekke, dem der größte Schachladen des Landes, Sjakkbutikken, gehört, den Trend mit steigenden Umsätzen in den letzten Wochen fort, sagt er könnte mit der Show zusammenhängen.

Der Trend ist auch in der Play Magnus Group zu sehen. Produktmanager Gerald Tan sagt:

Unsere App-Produkte sind in dieser Zeit erheblich gewachsen, insbesondere unsere Magnus Trainer – Learn & Train Chess-App für iOS, deren Installationen in den letzten 30 Tagen um über 300% gestiegen sind. .

David Llada, Direktor für Marketing und Kommunikation bei der FIDE, sagte, der Weltschachverband sei sich des Anstiegs sehr bewusst und versuche, ihn auszunutzen.

Die Herausforderung und die Chance bestehen nun darin, die richtige Strategie zu entwickeln, um dieses Wachstum zu nutzen und nachhaltig zu gestalten. Wir müssen einen Weg finden, mit all diesen Menschen in Kontakt zu treten, die über diese TV-Serie ersten Kontakt mit Schach haben. Sie kommen mit einer sehr günstigen Einstellung zu Schach und der Schachwelt zu uns, und das müssen wir nutzen. Unter diesen Millionen von Menschen gibt es Eltern, aber auch politische Autoritäten, politische Entscheidungsträger und potenzielle Entscheidungsträger, potenzielle Sponsoren. Davon werden wir in den kommenden Jahren vor allem indirekt profitieren.

Ob dies so bleibt, bleibt abzuwarten. So oder so, vielleicht die nächsten 1,5 Millionen Dollar Champions Schach Tour, mit den besten Schachspielern der Welt, wird von der Serie profitieren?

Wir werden es bald herausfinden, mit der ersten Veranstaltung, The Skilling Open, die am 22. November beginnt!

