Newegg PS5 und RTX 3080 sind nicht vorrätig – hier können Sie sie jetzt kaufen

Wenn Sie suchen Wo kann man PS5 kaufen?Newegg hat die PS5 am Freitag sowie die Asus- und MSI-Versionen der RTX 3080- und 3080-Grafikkarten sowie die AMD Ryzen 5- und Ryzen 7-Prozessoren wieder aufgefüllt, aber sie sind jetzt alle ausverkauft. Es war insbesondere der erste Test des brandneuen Einzelhändlers Lotteriesystem mit der hohen Nachfrage fertig werden.

Wie funktioniert ihr Lotteriesystem? Gehen Sie einfach zur Kasse und kaufen Sie einen der Artikel (hier ist eine Liste auf Newegg) Wie üblich, und Sie werden an einer Lotterie teilnehmen, um diese Gegenstände zu erhalten. Am Ende (in mehreren Stunden) werden die Gewinner per E-Mail oder über die Newegg-App benachrichtigt, und Sie haben zwei Stunden Zeit, um Ihren Kauf abzuschließen – oder die Artikel werden zum nächsten weitergeleitet.

Es ist ein fehlerhaftes System, und wir wissen, dass die Leute wahrscheinlich enttäuscht sein werden, aber es ist eine Möglichkeit, wie Newegg die kriechenden Bots bekämpfen will, die die PS5-Bestände aufräumen, bevor die tatsächlichen Menschen sie kaufen können.

Wie der Wario64-Tweet feststellt, gab es andere Artikel mit hoher Nachfrage, die in letzter Zeit kaum zu kaufen waren, von Asus TUF GeForce RTX 3070-, MSI RTX 3070- und Asus ROG STRIX RTX 3080-Grafikkarten bis hin zu AMD Ryzen. 5 5600X- und AMD Ryzen 7 5800X-Prozessoren. Alle waren seit ihrer Veröffentlichung in den vergangenen Monaten schwer zu kaufen.

