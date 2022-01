„Wenn die Eskalation zunimmt … müssen wir bereit sein, die Unabhängigkeit und Integrität unseres Landes zu verteidigen – und der Zivilschutz hat es auch getan.“ [sic] vorbereitet zu sein“, sagte Klitschko gegenüber Lynda Kinkade von CNN am Mittwoch bei „Connect the World“.

„Wir hoffen, dass das nie passieren wird, das [is] Worst-Case-Szenario, aber wir müssen vorbereitet sein“, fügte der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister hinzu.

Klitschko sagte, er sei „besorgt“ über die russischen Streitkräfte an der Grenze, sagte jedoch, es sei möglich, dass das, was wir erleben, nur eine Frage der Optik sei, und nannte die russische Taktik ein „Muskelspiel“.

Russland hat hat sich nicht verpflichtet zu entschärfen Nach zwei diplomatischen Gesprächsrunden in dieser Woche sagte die stellvertretende Außenministerin Wendy Sherman am Mittwoch.

Moskau fordert von den USA und der NATO Sicherheitsgarantien, darunter eine verbindliche Zusage, dass die NATO nicht weiter nach Osten expandiert und die Ukraine dem Militärbündnis beitritt – wozu die NATO nicht bereit ist.

Während des etwa vierstündigen Treffens am Mittwoch, das länger dauerte als erwartet, sagte Sherman, die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten hätten deutlich gemacht, dass Russlands Antrag, die Ukraine niemals der NATO beitreten zu dürfen, gescheitert sei.

Die Gespräche mit dem NATO-Russland-Rat sind die zweite von drei Sitzungsrunden in dieser Woche. Sie sind eingeklemmt zwischen den amerikanisch-russischen Gesprächen am Montag und dem Treffen zwischen Russa und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa am Donnerstag.

Klitschko kritisierte die Gespräche in der Schweiz und in Belgien, weil sie die Ukraine nicht auf hohem Niveau einbezog und nannte es ein „geopolitisches“ Spiel.

„Alle reden über die Ukraine, ohne die Ukraine“, sagte Klitschko.

Der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko sagte nach der Sitzung am Mittwoch, das Verhalten der NATO bringe inakzeptable Risiken für Russland mit sich. Klitschko bezeichnete die Äußerungen von Gruschko als „politisches Spiel“.

„Ohne Waffenlieferungen in diese Region, ohne finanzielle Unterstützung, ohne Propaganda wird dieser Konflikt niemals stattfinden. Alles geschieht unter der Kontrolle von [the] Russische Föderation“, sagte der ehemalige Boxer.

Sherman nannte es „schwer zu verstehen“, wie sich Russland trotz der größten konventionellen Armee Europas von der Ukraine bedroht fühlen könne.

„Demokratisches europäisches Land“

Er kündigte an, 2015 für die Präsidentschaft des Landes kandidieren zu wollen, aber hat sein Angebot zurückgezogen und unterstützte stattdessen den Milliardär Petro Poroschenko, der von 2014 bis 2019 diente, bevor er vom Amtsinhaber geschlagen wurde Wolodymyr Selenskyj

Klitschko betrachtet Zelensky als Rivalen und hat beschuldigte den Präsidenten, Staatssicherheitskräfte entsandt zu haben zu Hause, um politischen Druck auf ihn auszuüben. Der Staatssicherheitsdienst bestritt, gegen ihn vorgegangen zu sein.

Vor der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 war Klitschko ein Anführer der Opposition bei Demonstrationen gegen die Invasion seines Nachbarn.

„2014 hat die Ukraine beschlossen, eine europäische Richtung für die Entwicklung unseres Landes einzuschlagen. Es ist nicht [the] Russische Föderation und Herr Putin sind mit dieser Entscheidung nicht zufrieden, weil seine Idee [is] wieder aufbauen [the] Sowjetimperium “, sagte Klitschko mit Bezug auf den russischen Präsidenten.

„Wir wollen nicht zurück zu [the] UdSSR. Wir sehen unsere Zukunft als [a] demokratisches europäisches Land.“

Klitschko, bekannt als Dr. Ironfist, als er aufgrund seiner Promotion in Sportwissenschaften boxte, ist 1,80 m groß.

Sein fünf Jahre jüngerer Bruder Wladimir war ebenfalls Weltmeister und ging 2017 danach in den Ruhestand gewinne 64 seiner 69 Kämpfe und behält seinen Schwergewichtstitel für über neun Jahre.

Klitschko dient seine zweite Amtszeit als Chef von Kiew.