Hailey Whitters neckt neue Musik mit Hilfe des Yellowstone-Stars

Hailey Whitters ist ziemlich spät. Ihr 2020er Album „The Dream“ war ein kritischer Erfolg. 2021 fuhr sie mit „Living the Dream“ fort, einer erweiterten Version ihres Hit-Albums, das Kollaborationen mit Little Big Town, Jordan Davis und Trisha Yearwood enthielt. Sie beendete das Jahr mit einem ihrer Songs bei der Premiere der vierten Staffel der Hit-Serie Yellowstone. Was kommt als nächstes für den gebürtigen Shueyville, Iowa? Wir hatten gestern einen Teaser für das nächste Kapitel.

Whitters hat letzte Nacht ein Video in ihren sozialen Medien gepostet und wie vieles, was sie tut, zeigt sie Filmmaterial aus ihrem Zuhause. Maisfelder, Schotterstraßen und andere Bilder im Einklang mit dem ländlichen Iowa. Das Video wird auch von jemandem gesprochen, der gerade ziemlich berühmt ist. Luke Grimes, oder wie er am besten bekannt ist, Kayce Dutton in der erfolgreichen TV-Serie Yellowstone! Wie ist Hailey zu Grimes gekommen? Mehr dazu in einer Minute, aber sehen Sie sich zuerst an, was Hailey neckt!



„Erzogen“ am 18. März. Ist ‚Raised‘ also ein Album? Ein neues Lied? Offensichtlich lässt Hailey uns zurück, um mehr Informationen zu erhalten. Ich denke, wir müssen geduldig sein und warten, bis sie uns mehr erzählt! Aber zurück zu diesem Erzähler, sie landete für das Video!

Wenn Sie ein Yellowstone-Fan sind, haben Sie zweifellos gelesen, dass Luke Grimes eine Karriere in der Country-Musik versuchen möchte. Grimes arbeitet derzeit mit dem Management-Team des Sängers und Yellowstone-Stars Ryan Bingham zusammen. Dieses Team repräsentiert auch die Midland Group und, Sie ahnen es schon, Hailey Whitters.

Hailey Whitters setzt ihren Lauf fort und macht uns alle hier in Iowa weiterhin stolz!

