Riot Games weitet das Buyout-Programm vorübergehend auf alle Mitarbeiter aus

Im Zuge der Ankündigung von Plänen, in den nächsten fünf Jahren eine etwas neue Richtung einzuschlagen, hat Riot Games sein Queue Dodge-Rückkaufprogramm – das normalerweise Neueinstellungen innerhalb der ersten sechs Monate ihrer Anstellung zur Verfügung steht – auf alle Mitarbeiter ausgeweitet. Mit anderen Worten, Mitarbeitern, die sich entscheiden, das Unternehmen jetzt zu verlassen, weil sie mit der erklärten Vision des CEO nicht einverstanden sind oder aus irgendeinem Grund – werden 25 Prozent ihres Gehalts pro Jahr, drei Monate subventionierte Gesundheitsleistungen und andere Leistungen angeboten , den ganzen Monat Januar.

Alles, was ein Arbeiter – auch als Randalierer bekannt – tun muss, um an diesem Rückkaufprogramm teilzunehmen, ist gekündigt. Es kann jeden Grund haben, aber der Zeitplan für die Warteschlangenerweiterung von Dodge deutet darauf hin, dass er in erster Linie darauf abzielt, Leute zu eliminieren, die glauben, dass ein Job mit dem neuen Riot nicht der richtige für sie ist. Insbesondere fordert Riot die Leute auf, den neuen Fünfjahresplan des Unternehmens zu unterzeichnen, den CEO Nicolo Laurent beschrieben den 11. Januar in einem sehr langen Blogbeitrag. Laurent sprach über die Ziele des Unternehmens, sein Engagement für Vielfalt und Inklusion sowie eine seit mehreren Jahren laufende Restrukturierung.

„Wir bitten die Randalierer, einen Aufstand zu starten, bei dem sich jeder unterstützt fühlt“, schrieb Laurent weiter die Firmenwebsite. „Wo Ideen produktives Feedback erhalten, wo Randalierer schwierige Fragen stellen, die einen gesunden Dialog fördern, wo wir alle aus unterschiedlichen Perspektiven lernen und wachsen und wo wir uns unverfroren und unerbittlich auf die Spieler konzentrieren. „

Reden mit BetriebspraktikantLaurent gab einen Kontext für die Dodge Queue-Erweiterung und erklärte, dass dieser Schritt Riot Games für den zukünftigen Erfolg positionieren wird. Laurent sagte, das Programm zielte nicht darauf ab, die Herde auszudünnen.

„Wir versuchen, das Geschäft auszubauen“, sagte er der Veröffentlichung. „Wir wollen nur sicherstellen, dass wir das richtige Team von hochmotivierten Leuten haben. „

Das Rückkaufprogramm Riot Queue Dodge, das seinen Namen von einem Begriff hat, mit dem Spieler beschrieben werden, die Multiplayer-Lounges vor Beginn eines Spiels verlassen, gibt es schon seit einiger Zeit, obwohl es in der Regel nur für neue Mitarbeiter verfügbar ist. Vor dieser Erweiterung ließ das Programm die Rioters mit 10 % ihres Jahresgehalts (bis zu 25.000 US-Dollar) gehen, verglichen mit 25 % jetzt. Es scheint, dass die Erweiterung vorübergehend ist und nur bis Ende Januar andauert.

Zusätzlich zu den drei Monaten subventionierter Gesundheitsleistungen und 25 % ihres Jahresgehalts können Randalierer, die sich für das erweiterte Buyout-Programm von Queue Dodge entscheiden, im März weiterhin einen potenziellen Mitarbeiterbonus erhalten.

Riot Games hat sich vor kurzem entschieden Klage wegen geschlechtsspezifischer Diskriminierung die 2018 gegen das Unternehmen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar erhoben wurde. Um ehrlich zu sein, finde ich es ein bisschen seltsam, dass das Unternehmen Leute bezahlt, die nicht ihrer äußeren Haltung zu Vielfalt und Inklusion entsprechen, aber ich verstehe auch, dass Mitarbeiter Ressourcen brauchen, um in der launischen Videospielbranche weiter nach Arbeit zu suchen. wenn ihr letzter Job aus irgendeinem Grund nicht funktionierte. Es ist ein zweischneidiges Schwert, dieses Queue Dodge-Programm, aber ich denke, ich kann sagen, dass ich voll und ganz zustimme, solange die Verbleibenden aktiv an der Behebung des Problems beteiligt sind. Rassismus und Sexismus die seit Jahren bei dem Entwickler besteht.

