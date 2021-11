Video zeigt „halb gefressenen“ Zombiehai, der immer noch nach Beute jagt

Er ist der halbe Hai, der er einmal war, aber er hat immer noch Hunger.

Ein Wissenschaftler hat blutige Bilder von einem Hai aufgenommen, der nach Beute sucht, obwohl ein wesentlicher Teil seines Körpers fehlt. Das fehlende Stück wurde in einem Akt von Hai-gegen-Hai-Kannibalismus aufgefressen, so der Wissenschaftler, der es mit eigenen Augen sah.

„Haie fressen Haie, das ist bekannt, aber es ist super schwer zu filmen und zu dokumentieren“, sagt Dr. Mario Lebrato, 35, sagte zur Sonne.

Der Vorfall ereignete sich vor den Augen von Lebrato und seinem Team vor der Küste Spaniens, nachdem ein Schwarzspitzen-Hochseehai ins Meer freigelassen wurde, kurz nachdem er von einer Gruppe anderer Raubtiere, darunter Bulldoggenhaie, freigelassen wurde.

Die Unterwasser-Fleischfresser-Gang griff die schwarze Spitze brutal an und riss ein riesiges Stück ihrer Seite ab. Doch obwohl er viel von sich selbst verpasst hatte, schwamm die schwarze Spitze noch 20 Minuten lang an Lebrato und seinem Team vorbei. Anschließend starb er an seinen Verletzungen.

Einige Wissenschaftler glauben, dass Hai-Angriffe auf Haie aufgrund der Not der Killer durch die Netze und Köderhaken, die von Menschen eingesetzt werden, um Menschen vor Angriffen zu schützen, zunehmen. Einmal angeschlossen, senden Haie Notsignale aus, was sie zu leichten Zielen für hungrige und gesunde Haie macht, so Professor Mark Meekan vom Australian Institute of Marine Sciences.

„Es ist nicht nur ein Schurkenhai, der andere Haie angreift, oder sogar eine Haiart, die andere Haie angreift. Es gibt viele verschiedene Haie, die sich gegenseitig angreifen “, sagte Meekan über die Natur von Haiangriffen und betonte Fotos 2019 eines Kampfes zwischen Weißen Haien.

Der Mensch ist jedoch bei weitem nicht der einzige Grund, warum Haie kämpfen – die Eigenschaft ist in ihnen evolutionär verwurzelt.

„Hai-auf-Hai-Prädation ist eine grundlegende Eigenschaft“, sagte Meekan. „Vor 300 Millionen Jahren waren sie kannibalische Haie.“