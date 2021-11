Barcelona gegen Benfica: Barcas Champions League hofft auf eine rasiermesserscharfe Kante, aber der Verein hat möglicherweise seinen neuen Star gefunden

Angesichts der gegensätzlichen Form der beiden Mannschaften – die Bayern haben bisher alle fünf Spiele der Gruppenphase gewonnen, darunter ein 3:0 im Camp Nou gegen Barca – scheint dieses Ergebnis unwahrscheinlich, aber es ist nicht alles für die Katalanen Verein.

Yusuf Demirs herausragende Einzelleistung in der ersten Halbzeit war ein extremer Lichtblick an einem ansonsten frustrierenden Abend. Der 18-Jährige gab einen spannenden Einblick in seine Zukunft.

Demir, bereits österreichischer A-Nationalspieler, wechselte in die Blaugrana in diesem Sommer von Rapid Wien ausgeliehen mit Option auf Dauer für einen angekündigten Betrag von 10 Millionen Euro (11,25 Millionen US-Dollar).

Der Stürmer hatte in den letzten Wochen nur wenig Spielzeit und spielte seit September nur 34 Minuten Fußball in der ersten Mannschaft, bevor er gegen Benfica antrat.