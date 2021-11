Ein halber Weihnachtsbaum ist perfekt für kleine Räume

Während das Dekorieren für die Feiertage Ihre Stimmung im Nachhinein aufhellen kann, kann der eigentliche Prozess überwältigend sein, besonders wenn Sie um Ihren Baum herum greifen müssen, um Ornamente an der Rückseite aufzuhängen. Um zu vermeiden, dass Sie Ihren Arm überanstrengen und mit Tannennadeln stecken bleiben, sollten Sie den traditionellen Weihnachtsbaum ganz aufgeben und sich für diese entscheiden. halbe Bäume die bündig mit der Wand abschließen, was Ihnen kostbaren Platz und Dekorationszeit spart.

Der Baum sieht vielleicht erbärmlich aus im Vergleich zu den ganzen Evergreens, an die Sie gewöhnt sind, wenn Sie ihn zum ersten Mal aus der Schachtel nehmen, aber behalten Sie Ihr Urteilsvermögen vor, bis Sie die Wohnung wieder gegen eine Wand stoßen. Das Design ist schlank und wirtschaftlich, ohne verirrte Äste an der Seite, die die Leute nicht sehen können.

Diese künstliche Halbfichte von Wayfair für 230 US-Dollar steht er 1,80 m hoch, mit vorverdrahteten Lichtern, die auf Knopfdruck leuchten, pulsieren und funkeln. Für etwas Sparsameres ist dieser dünne Baum für 95 US-Dollar von amazonas ist 5 Fuß groß und passt fast überall in Ihr Zuhause. Beides ist eine großartige Option, wenn Sie auf engstem Raum leben und Platz sparen möchten. Es ist auch eine perfekte Möglichkeit, einen Baum in Ihr Heimbüro zu stecken, damit Sie auch bei einem Zoom Call Marathon in Urlaubsstimmung kommen können.

Wenn Sie sich entscheiden, Ihren jährlichen Weihnachtsbaum-Farm-Ausflug zu überspringen, öffnet sich Ihrem Zuhause eine vielfältige Welt künstlicher Optionen, von lebensechten Repliken bis hin zu weißen Winter-Statement-Stücken. Hier finden Sie die besten künstlichen Bäume der Saison.

[h/t Simplemost]