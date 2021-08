Versteck riesiger Knochen, einschließlich menschlicher, in einer schrecklichen saudischen Höhle gefunden

Eine riesige Horde gemischter Tierknochen, darunter menschliche Überreste, wurde in einer alten Lavaröhre in Saudi-Arabien gefunden.

Die geschnitzte Höhle namens Umm Jirsan ist ein riesiges System von Lavakanälen unter den Vulkanfeldern von Harrat Khaybar im Nordwesten des Landes.

Umm Jirsan erstreckt sich über 1,5 Kilometer (fast eine Meile) und ist damit die längste bekannte Lavaröhre in Arabien. In diesen ausgedehnten Schatten wurden die wilden Kreaturen besetzt.

In Eins neue Studie, berichten Forscher über die Entdeckung von Hunderttausenden von Knochen von mindestens 14 verschiedenen Tierarten wie Rindern, Pferden, Kamelen, Nagetieren usw. Und einige dieser Knochen sind menschlich.

Hintere Kammer von Umm Jirsan. (Stewart et al., AAS, 2021)

“Diese 1,5 km lange Lavaröhre ist voll von Hunderttausenden wunderschön erhaltener Tierreste”, sagte der Zooarchäologe Mathew Stewart vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Deutschland. auf Twitter gepostet.

“Aber wieso?”

Laut den Forschern wurde diese massive Knochenhorde höchstwahrscheinlich von den gestreifte Hyäne (Hyäne Hyäne), deren eigene Skelettreste zusammen mit ihren versteinerten Exkrementen (genannt Koprolithen).

“Diese Kreaturen sind großartige Knochensammler, die sie zu Höhlen transportieren, um sie zu essen, an die Jungen zu verfüttern oder zwischenzuspeichern”, Stewart erklärt, wobei darauf hingewiesen wird, dass die epische Assemblage eine Sammlung für die Ewigkeit darstellt.

“Das Material von Umm Jirsan hat sich in den letzten 7.000 Jahren angesammelt und zeugt von den hervorragenden Bedingungen für den Knochenerhalt in der Lavaröhre.”

Gestreifte Hyäne. (Rushikesh Deshmukh DOP / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

Während Tierknochen wurden ausgegraben in der Lavaröhre von Umm Jirsan davor gibt es noch vieles, was wir über die Taxonomie der Arten in der Höhle noch nicht verstehen, noch was diese Überreste uns sagen könnten Paläoökologie In der Region.

Diese uralte Hyänenhöhle ist jedoch nicht nur ein Relikt der alten Vergangenheit. In einem früheren Lavatunnel-Umfrage 2007, hörten Forscher in der Höhle ein “Knurren”, was darauf hindeutet, dass Umm Jirsan weiterhin für Geschäfte geöffnet ist.

Es ist möglich, dass andere Tierarten die Sammlung von Riesenknochen gesammelt haben, wie Füchse oder Wölfe. Das Team sagt jedoch, dass die Beweise auf Hyänen hindeuten: Wölfe verstreuen normalerweise keine Knochen weit von Tötungsstätten entfernt, und Füchse können so große Beute nicht leicht transportieren oder verzehren.

Darüber hinaus deuten viele Spuren auf den Knochen auf Nage- und Verdauungsprozesse von Hyänen hin.

Knochen verstreut um Umm Jirsan. (Stewart et al., AAS, 2021)

“Insgesamt legen die große Ansammlungsgröße, der Überfluss und die intensive Verarbeitung von Huftierknochen, reichlich Hyänen-Koprolithen und das Vorhandensein von jugendlichen Hyänen und menschlichen Schädelüberresten nahe, dass Umm Jirsan in erster Linie als gestreifter Hyänenversteck und gelegentlich als Muttertier diente Höhle, “die Forscher schreibe in ihr studium.

Obwohl wir noch vieles über Umm Jirsan wissen, hoffen Forscher, dass dieses grausige Grab als Zeitkapsel dienen kann, um Licht in die Paläoökologie und Vorgeschichte des alten Arabiens zu bringen.

“In einer Region, in der der Knochenerhalt sehr, sehr schlecht ist, bieten Stätten wie Umm Jirsan eine aufregende neue Ressource”, Stewart sagt.

“Diese Studie ist nur die Spitze des Eisbergs.”

Die Ergebnisse werden berichtet in Archäologische und anthropologische Wissenschaften.