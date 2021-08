Giants nehmen Saquon Barkley und Kadarius Toney mit Reha in Cleveland

Zwei Schlüsselelemente der Offensivpläne der Giants in dieser Saison werden die Reise nach Cleveland für gemeinsame Übungen und das Vorsaisonspiel dieser Woche machen, aber es ist noch unklar, was sie zu den Ereignissen beitragen können.

Joe Judge sagte, Saquon Barkley und Kadarius Toney werden trotz ihrer Verletzungen mit dem Team reisen. Barkley kommt von einem Kreuzbandriss in der letzten Saison zurück und Toney, der Erstrunden-Pick, hat eine nicht bekannt gegebene Verletzung, die ihn vom Vorsaisonspiel gegen die Jets am Samstagabend ferngehalten hat.

“Lasst sie einen Teil ihrer Reha und Erholung machen, während wir dort sind, entweder in der Cleveland-Einrichtung oder auf dem Feld, während wir trainieren”, sagte der Richter über seine Absicht, alle verletzten Spieler zu behandeln, zu denen Barkley und Toney gehören und übrigens Wide Receiver Kenny Golladay, der sich seine Kniesehnen verletzte.

Der Richter sagte am Samstag, dass Toney Ende letzter Woche eine Verletzung verschlimmert habe – der Richter lehnte es ab, zu sagen, was die Verletzung war – also wurde er vom Auftakt der Vorsaison ausgeschlossen. Er sagte, er “hoffe”, dass Toney nächste Woche auf das Feld zurückkehren kann.

Was Barkley betrifft, so sagte der Richter, der Plan sei, ihn von Live-Übungen gegen die Browns-Spieler fernzuhalten.

“Er hat letzte Woche gut auf Lautstärke und Aufladung reagiert”, sagte der Richter über Barkley. “An diesem Punkt ist es wirklich das Ziel, ihn mit den Fußballbewegungen immer mehr in Bewegung zu bringen. Was das diese Woche in Cleveland für ihn bedeutet, müssen wir abwarten.”

Hinweise und Zitate: Das größte Spiel der Giants im Auftakt der Vorsaison zog auch die größte Reaktion von der Seitenlinie nach sich. RB Sandro Platzgummers 48-Yard-Lauf sorgte für Aufregung auf der Bank, wobei Evan Engram und Sterling Shepard vor Freude sprangen und Barkley seine Freude kaum zurückhalten konnte. “Alle lieben Sandro, so kann man es am besten formulieren”, sagte Richter des österreichischen Spielers, der letztes Jahr als Nationalspieler im Kader stand. “Wenn jemand wie er erfolgreich ist, dann glaube ich, dass das jeder teilt und zu schätzen weiß.” . . Zwei Spieler erlitten am Samstag anscheinend Verletzungen am Ende der Saison: LB TJ Brunson riss sich das linke Kreuzband und S Joshua Kalu riss sich die Brust. Sie werden wahrscheinlich auf die Verletztenliste gesetzt, da die Giants ihren Kader bis Dienstag von 90 auf 85 reduzieren. G Kyle Murphy hat sich während des Spiels den Knöchel verstaucht.