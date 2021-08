Sehen Sie sich eine Rockford-Musical-Legende ein letztes Mal an: So geht’s

Sie sollten sich die Zeit um Weihnachten herum einplanen, um ihn gehen zu sehen.

Steve Larsen ist seit 1991 Direktor des Rockford Symphony Orchestra. Das Stadtorchester, eingegliedert im Jahr 1943, hat in seiner Geschichte nur 4 Direktoren benannt und Larsen 1991 zum Direktor ernannt.

Hinweis: Ich habe es geliebt und hatte diese Anekdote noch nie gehört Wikipedia-Seite:

Charles Bornstein wurde 1986 zum Musikdirektor des Orchesters ernannt. Bornsteins Amtszeit war nicht unumstritten. Während seine künstlerische Vision für das Orchester sicherlich hoch war, hatten viele das Gefühl, dass ihm “menschliche Fähigkeiten” im Umgang mit Orchesterpersonal fehlten. In der Zwischenzeit gab es eine hohe Abwanderung von langjährigen Orchestermitgliedern.

Ich muss einige der Geschichten darüber wissen, was er den Mitgliedern des Orchesters angetan hat. Wenn Sie eine Geschichte haben, kontaktieren Sie uns bitte.

RSO hat unter Larsens Anleitung großen Erfolg gehabt. Ihre Liste der Errungenschaften seit 1991 umfasst:

Illinois Dirigent des Jahres 2016

2009, Geschäftsführer des Jahres

Programm des Jahres 2008

2007, Illinois Orchester des Jahres

2006. Illinois Dirigent des Jahres

1999. Illinois Dirigent des Jahres

1992, Illinois Orchester des Jahres

Larsen kündigte vor einigen Jahren an, bald in den Ruhestand zu gehen, und war so freundlich, der Show beizutreten, um einen Blick auf das Ende seiner Karriere zu werfen.

Dann geschah die Pandemie und die Pläne wurden verworfen.

Heute veröffentlichte das RSO eine Erklärung, dass Larsen seinen Vertrag verlängert hat und drei letzte Konzerte dirigieren wird, bevor er Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Alle Vorstellungen finden im Coronado statt.

Wo kann man eine letzte Aufführung sehen:

Die letzte Nacht der Bälle (23. Oktober 2021) Das erste Konzert erinnert an das beliebte Konzert 2019 mit einem Programm aus Orchesterfinals, populärer Musik und Gesang im Stil der BBC Proms.

Das erste Konzert erinnert an das beliebte Konzert 2019 mit einem Programm aus Orchesterfinals, populärer Musik und Gesang im Stil der BBC Proms. Der Nussknacker (4. Dezember 2021) Larsen wird das RSO erneut als musikalische Untermalung dieser Rockford-Tradition leiten.

Larsen wird das RSO erneut als musikalische Untermalung dieser Rockford-Tradition leiten. Holiday Pops (18. Dezember 2021) Dies ist Larsens letztes Konzert auf dem Podium und bietet traditionelle und inspirierende Weihnachtsmusik. Zu den Holiday Pops gehört auch der Nielsen Chorale.

RSO Herbstkonzerttickets sind ab sofort im Verkauf und erhältlich unter www.rockfordsymphony.com.

Schauen Sie sich das meistverkaufte Album des Jahres an, in dem Sie die High School abgeschlossen haben Erinnerst du dich an das beste Album des Jahres, in dem du die High School abgeschlossen hast? Stapler analysieren Plakat Daten, um genau das zu bestimmen, indem man sich die meistverkauften Alben jedes Jahres seit 1956 ansieht. Verkaufsdaten wurden erst 1992 aufgenommen, als Nielsens SoundScan begann, computergestützte Zahlen zu sammeln. In chronologischer Reihenfolge von 1956 bis 2020 präsentieren wir Ihnen das meistverkaufte Album des Jahres Ihres Abiturs.

25 Rockstar-Tipps, um jedes Outdoor-Musikfestival zu erobern