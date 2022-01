USS Nevada: Das ballistische Raketen-U-Boot der US Navy taucht selten in Guam auf

Die USS Nevada, ein Atom-U-Boot der Ohio-Klasse mit 20 ballistischen Trident-Raketen und Dutzenden Atomsprengköpfen, hielt am Samstag auf dem Marinestützpunkt auf dem Territorium der US-Pazifikinsel. Es ist der erste Besuch eines U-Bootes mit ballistischen Raketen – manchmal auch als „Boomer“ bezeichnet – in Guam seit 2016 und erst der zweite gemeldete Besuch seit den 1980er Jahren.

„Der Hafenbesuch stärkt die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten in der Region und demonstriert die Fähigkeit, Flexibilität, Bereitschaft und das anhaltende Engagement der USA für die regionale Sicherheit und Stabilität im Indopazifik“, heißt es in einer Erklärung der US Navy.

Die Bewegungen der 14 Boomer in der Flotte der US Navy sind im Allgemeinen gut gehütete Geheimnisse. Atomkraft bedeutet, dass Schiffe monatelang unter Wasser betrieben werden können, wobei ihre Ausdauer nur durch die Vorräte begrenzt ist, die zur Unterstützung ihrer Besatzungen von mehr als 150 Seeleuten benötigt werden.

Die Marine sagt, dass U-Boote der Ohio-Klasse durchschnittlich 77 Tage auf See verbringen, bevor sie etwa einen Monat für Wartung und Nachschub im Hafen verbringen.

Selten wird eines außerhalb seiner Heimathäfen Bangor, Washington, und Kings Bay, Georgia, fotografiert. Die Geheimhaltung von U-Booten mit ballistischen Raketen macht sie zum „wichtigsten überlebenden Zweig der nuklearen Triade“, zu der auch silobasierte ballistische Raketen auf dem Festland der Vereinigten Staaten und atomwaffenfähige Bomber wie die B-2 und die B-52 gehören.

„Es sendet eine Botschaft – absichtlich oder nicht: Wir können hundert Atomsprengköpfe vor Ihrer Haustür parken, und Sie werden es nicht einmal wissen oder nicht viel dagegen tun können. wird es noch eine ganze Weile nicht sein“, sagte Thomas Shugart , ein ehemaliger U-Boot-Kapitän der US Navy und jetzt Analyst am Center for a New American Security.

Nordkoreas Programm für ballistische U-Boote steckt noch in den Kinderschuhen, und Chinas geschätzte Flotte von sechs U-Booten mit ballistischen Raketen wird von der der US-Marine in den Schatten gestellt.

Und chinesischen U-Booten mit ballistischen Raketen fehlen laut einer Analyse von Experten des Zentrums für strategische und internationale Studien aus dem Jahr 2021 die Fähigkeiten amerikanischer Boomer.

Chinas ballistische U-Boote vom Typ 094 sind doppelt so laut wie US-U-Boote und daher leichter zu entdecken und tragen weniger Raketen und Sprengköpfe, schrieben CSIS-Analysten im August.

Neben dem politischen Signal biete die Präsenz der USS Nevada in der Region eine weitere Chance, sagte Alessio Patalano, Professor für Kriegsführung und Strategie am King’s College London.

„Das Vorhandensein dieser Art von Handwerk – insbesondere im Training und bei Übungen – bietet eine wichtige Gelegenheit, zu lernen, wie man die anderer Spieler in der Region jagt“, sagte Patalano.

„Die DVRK (Nordkorea) entwickelt weiterhin eine solche Art von Plattform, und China nutzt sie bereits. Die Verbesserung der Fähigkeiten, um sie zu verfolgen, ist ebenso wichtig wie der Einsatz als strategische Abschreckung“, erklärte er.

Das letzte Mal eine U.S. Navy Boomer besuchte Guam im Jahr 2016 , als die USS Pennsylvania dort anhielt.

Analysten sagten, die Spannungen im Indopazifik hätten seitdem erheblich zugenommen, und im aktuellen Umfeld seien weitere solcher Militärvorführungen aus Washington wahrscheinlich.

„Dieser Einsatz erinnert uns daran, dass die nukleare Ordnung auf See in (dem Indo-Pazifik) wichtig ist, und obwohl wir oft außerhalb einer breiteren öffentlichen Diskussion stehen, werden wir wahrscheinlich mehr davon in der Entwicklung des strategischen Gleichgewichts sehen“, sagte Patalano.