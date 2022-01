Die Österreicherin Madeleine Egle gewinnt im Rennrodeln Gold und Bronze in Oberhof, Deutschland dominiert das Podium

Die Österreicherin Madeleine Egle fügte ihrer Sammlung zwei Weltcup-Medaillen hinzu, nachdem sie in Oberhof Gold bei den Frauen und Bronze mit der Mannschaftsstaffel gewonnen hatte.

Die Zeit des 23-Jährigen von 1:24,074 reichte aus, um das heimische Publikum zu schockieren, wobei auch deutsche Athleten die Top 5 komplettierten.

Gesamtweltcupführende Julia Taubitz holte Silber (1:24,094) und geht mit 919 Punkten und 57 Punkten Vorsprung auf Egle ins Saisonfinale am kommenden Wochenende in St. Moritz. Ihre Landsfrau Anna Berreiter, Gesamt-Dritte, holte im vorletzten Rennen in 1:24,339 ebenfalls Bronze.

Schlitten Ludwig sichert sich die erste Kristallkugel, während Eggert und Benecken die Hälfte des Jahrhunderts erreichen GESTERN UM 17:49 UHR

Taubitz‘ Erlösung kam in der Mannschaftsstaffel mit einer Zeit von 46,288, um die Frauen anzuführen, und schlug Egles zweitschnellste Zeit von 46,399 auf dem Weg zum Teamsieg für den Weltcup-Gesamtführenden Deutschland, der am Nachmittag nur einen Punkt vor den Österreichern startete.

Aber die Deutschen dominierten, mit Johannes Ludwig und den beiden Doppeln Toni Eggert und Sascha Benecken, die das Feld ebenfalls anführten, um mit einer Team-Gesamtzeit von 2:21,536 ins Ziel zu kommen und den Silbermedaillengewinner Lettland (2:22,071) um 0,535 Sekunden zu verdrängen.

Es war ein viel engerer Wettkampf zwischen dem drittplatzierten Lettland und dem Bronzemedaillengewinner Österreich, wobei nur sechs Tausendstelsekunden die Rivalen vom Podium trennten.

Mit nur 71 Punkten, die den ersten und dritten Gesamtrang trennen, gibt es in der Schweizer Coda nächste Woche noch viel zu tun.

Sportschlag 2022

Peking 2022 Staudinger wird der einzige Rennrodler des Team GB in Peking sein READ Österreichisches Flüchtlingsheim von Mann aus Punjab . gerettet 14.01.2022 um 09:04