PlayStation bekräftigt das Veröffentlichungsdatum von God of War Ragnarok 2022

PlayStation hat auf seiner offiziellen Website eine Liste veröffentlicht, die 22 Spiele hervorhebt, die 2022 erscheinen sollen. Wie zu erwarten, deckt sie viele der diesjährigen Schwergewichte ab, darunter Verbotener Horizont West, Ring von Elden, Sterbendes Licht 2, Große Tournee 7, und mehr. Alle diese Titel haben feste Veröffentlichungstermine – aber was ist mit den derzeit undatierten Gott des Krieges Ragnarok? Nun, basierend auf dieser Liste sieht es so aus, als würde Sony die Rückkehr von Kratos später in diesem Jahr verdoppeln, weil er eine große Präsenz hat.

Nun, offensichtlich können sich die Dinge zwischen jetzt und … ändern, wann immer Ragnarok herauskommen soll. Es ist noch genügend Zeit, um die PS5- und PS4-Fortsetzung mit einer Verzögerung zu schlagen – aber es zeigt zumindest, dass Ragnarok noch im Jahr 2022 erwartet wird.

Wann wird das nächste God of War tatsächlich ein Veröffentlichungsdatum haben? Nun, Sony will natürlich zuerst Horizon Forbidden West vom Februar veröffentlichen – gefolgt von Gran Turismo 7 im März – aber danach? Es hängt wirklich davon ab, welche Jahreszeit Ragnarok anstrebt. Wenn es für den Sommer geplant ist, könnten wir in den nächsten Monaten einen Termin haben. Darüber hinaus – im Herbst oder sogar in den Ferien – würden wir wahrscheinlich damit rechnen, dass Termine irgendwann im Sommer fallen.

Wann denkst du, wird God of War Ragnarok erscheinen? Wird es definitiv 2022 zum Start schaffen? Schärfen Sie Ihre Äxte im Kommentarbereich unten.