USA verhängen neue Sanktionen gegen Dutzende iranische Beamte und Organisationen

Die Vereinigten Staaten haben gegen mehrere iranische Beamte und Einrichtungen neue Sanktionen verhängt, die sie der Begehung von Menschenrechtsverletzungen beschuldigen, da der Iran und die fünf anderen Parteien des Atomabkommens von 2015 „eine neue Verhandlungsrunde über die Aufhebung des US-Atomabkommens vorbereiten“. Sanktionen. Donnerstag.

Das Finanzministerium und das Außenministerium gaben am Dienstag die Sanktionen gegen ein Dutzend iranische Regierungsbeamte und -organisationen bekannt.

Das US-Finanzministerium hat auch mehrere syrische Beamte auf seine schwarze Sanktionsliste gesetzt und sie der politischen Repression und der Durchführung von Chemiegasangriffen gegen Militante in Syrien beschuldigt. Das Finanzministerium legte jedoch keine Beweise vor, um seine Behauptungen zu stützen.

„Die Vereinigten Staaten setzen sich dafür ein, die Demokratie und die Rechenschaftspflicht derjenigen zu fördern, die weltweit Menschenrechte verletzen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken in einer Erklärung.

„Die Vereinigten Staaten werden ihr gesamtes Instrumentarium einsetzen, um diese Menschenrechtsverletzungen aufzudecken und zu unterbinden“, sagte er.

Die neuen US-Sanktionen kommen, da der Iran die Unterzeichner des Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), allgemein als Iran-Atomabkommen bezeichnet, in detaillierten Entwürfen darüber informiert hat, dass alle US-Sanktionen, die gegen das Abkommen von 2015 verstoßen, abgeschafft werden sollen. Darunter sind alle Sanktionen, die unter Ex-Präsident Donald Trump im Rahmen der Maximaldruck-Kampagne verhängt wurden.

Das JCPOA wurde von Trump im Mai 2018 aufgegeben. Trump zielte dann mit einer, wie er es nannte, „maximalen Druck“-Kampagne schwerer Sanktionen auf die iranische Wirtschaft. Aber Trumps Wirtschaftsterrorismus gegen den Iran konnte Teheran nicht zwingen, einen „neuen Deal“ auszuhandeln.

Der Iran und die fünf anderen Parteien des JCPOA haben im April in der österreichischen Hauptstadt Gespräche mit dem Ziel aufgenommen, die Sanktionen aufzuheben, nachdem die USA unter Präsident Joe Biden ihre Bereitschaft bekundet hatten, zu dem Abkommen zurückzukehren.

Irans Top-Unterhändler Ali Baqeri-Kani sagte, Teheran habe eine nachweisbare Aufhebung der Sanktionen gefordert und garantiert, dass die USA keine weiteren Verstöße begehen.

Unterdessen trafen sich am Montag zum siebten Mal Diplomaten der teilnehmenden Länder in Wien, nachdem die Gespräche wegen der Präsidentschaftswahl im Iran unterbrochen worden waren. Fünf Tage intensiver Gespräche endeten am Freitag, nachdem die Parteien zu weiteren Konsultationen in ihre jeweiligen Hauptstädte zurückgekehrt waren.

Bagheri-Kani, der stellvertretende iranische Außenminister für politische Angelegenheiten, gab vergangene Woche bekannt, dass der Iran den anderen Parteien zwei Gesetzentwürfe zur Aufhebung der Sanktionen und Teherans Nuklearverpflichtungen vorgelegt hat und ein drittes Projekt vorlegen wird.

In einem Gespräch mit Reportern am Ende der Gespräche sagte er, dass die P4 + 1-Ländergruppe die Gelegenheit gehabt habe, ihre Hauptstädte zu den von der Islamischen Republik vorgeschlagenen Plänen zu konsultieren, und dass Teheran auf eine „vernünftige, dokumentierte und rationale“ warte. .