Österreich wählt ‚Große Freiheit‘ als Oscar-Auswahl – Deadline

Österreich wählt Große Freiheit Für die Oscars

Österreich hat Sebastian Meise ausgewählt Große Freiheit als offizielle Einreichung für den besten internationalen Spielfilm bei den 94. Academy Awards. Der Film spielt im Nachkriegsdeutschland und erzählt die Geschichte von Hans, der wiederholt wegen Homosexualität inhaftiert wird. Aufgrund des Paragraphen 175, der homosexuelle Handlungen in Deutschland verbietet, wird sein Freiheitsdrang systematisch zerstört. Die einzige stabile Beziehung in ihrem Leben wird ihr langjähriger Zellengenosse Viktor (Georg Friedrich), ein verurteilter Mörder. Die Filmstars Franz Rogowski (Viktoria) und Berlinale Silberner Bär Gewinner Georg Friedrich (Der Klavierlehrer) in den Hauptrollen, nach einem Drehbuch von Thomas Reider und Meise. Produzenten sind Sabine Moser, Oliver Neumann und Benny Drechsel. Der Cannes-Film- und Jury-Preisträger 2021, Un Certain Regard, wird am 4. März 2022 von MUBI in den USA und Großbritannien in die Kinos gebracht. Währenddessen hat Japan laut der Japan Federation of Filmmakers den Titel Cannes von Hamaguchi Ryusuke ausgewählt. Fahr mein Auto wie sein Einstieg bei den Oscars. Die Adaption von Haruki Murakamis Kurzgeschichte, die auf vielen Herbstfestivals zu sehen ist, erzählt die Geschichte eines verwitweten Regisseurs und seines stoischen Fahrers auf ihrer Reise nach Hiroshima.

Amazonas Enthüllt Wayne Rooney Soccer Doc

Amazon hat heute das Dokument von Wayne Rooney enthüllt Rooney, unter der Regie von BAFTA-Gewinner Matt Smith (Rio und Kate: eine Patchworkfamilie werden). Der Film untersucht die Höhen und Tiefen der Karriere des ehemaligen englischen und Manchester United-Asses sowie die Prüfung seines Privatlebens mit Beiträgen von Fußballspielern wie David Beckham, Thierry Henry, Gary Neville und Sven-Göran Eriksson. als Frau Colleen und andere Freunde und Familie. Pic wird von Lorton Entertainment in Zusammenarbeit mit Smith’s Circle Circle Films produziert. Ed Barratt, Julian Bird und Lucy Hardy produzieren, während Stevan Riley, Matt Robins, Paul Stretford, Duncan Ford, Joel Kennedy und Arthur Landon produzieren. Amazon wird Anfang 2022 veröffentlicht. Der Film wird einem Dokument folgen, das wir Anfang dieses Jahres erstmals als Amazon-Titel enthüllt haben: Löwin: Die Geschichte von Nicola Adams, über die britische Boxmeisterin Nicola Adams. Adams ist der ungeschlagene WBO-Champion, zweimaliger Olympiasieger und OBE-Preisträger. Im Jahr 2020 hat sie als Teil der allerersten Geschichte Geschichte geschrieben Komm tanz streng gleichgeschlechtliches Tanzpaar. Pic wird von Helena Coan (Audrey). Produzenten sind Nick Taussig und Annabel Wigoder von Salon Pictures und Laure Vaysse von Rep Productions. Dieser erscheint im November bei Amazon.

Omar Sy & Netflix Gehen Sie eine Filmpartnerschaft ein

Lupine Star Omar Sy hat einen mehrjährigen Spielfilmvertrag mit Netflix unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht vor, dass Sys anonyme Produktionsfirma mit Sitz in Paris und Los Angeles Originalfilme für Netflix entwickelt, wobei der Schauspieler die Rolle und ausführende Produzentin der Projekte spielt. Folge Lupine, Sy tut sich wieder mit Regisseur Louis Leterrier für eine Actionkomödie zusammen Tour de Force, mit Laurent Lafitte, das 2022 auf Netflix veröffentlicht wird. „Ich habe die Zusammenarbeit von Netflix mit Künstlern und ihre Leidenschaft erlebt, einzigartige und vielfältige Geschichten in die ganze Welt zu bringen. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die Beziehung auszubauen und freue mich auf diesen nächsten Schritt auf unserem gemeinsamen Weg“, sagte Sy.

Sechs Nominierte für den EFA Discovery Award

Die European Cinema Academy hat die sechs Filme im Rennen um den European Discovery Prize 2021 – FIPRESCI Prize, der einen ersten Spielfilmregisseur auszeichnet, vorgestellt. Die Filme sind Start von Dea Kulumbegashvili; Vielversprechende junge Frau von Emerald Fennell; Lamm von Valdimar Jóhansson; Spielplatz von Laura Wandel; Vergnügen von Ninja Thyberg; und Der Walfangjunge von Philipp Jurjew. Die diesjährigen Nominierungen wurden von einem Komitee bestehend aus den Vorstandsmitgliedern der European Film Academy Anita Juka (Kroatien) und Joanna Szymańska (Polen), der Produzentin / Drehbuchautorin Paula Alvarez Vaccaro (UK, Italien), dem Produzenten Vladimer Katcharava (Georgien) sowie Kritikern entschieden Marta Balaga (Finnland, Polen), Janet Baris (Türkei), Andrei Plakhov (Russland), Frédéric Ponsard (Frankreich) und Britt Sørensen (Norwegen) als Vertreter von FIPRESCI, der International Federation of Film Critics. Die EFAs werden im Dezember vergeben.