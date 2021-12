Power-to-Webb-Teleskop steht kurz vor der mit Spannung erwarteten Markteinführung

Das Webb-Weltraumteleskop in der europäischen Spaceport Payload Readiness Facility in Französisch-Guayana am 26. November 2021. Foto : ESA / CNES / Arianespace

Ein kleines Team von Missionsspezialisten trug Schutzanzüge zum Schutz vor giftigen Chemikalien und beendete die 10-tägige Betankung des kommenden Webb-Weltraumteleskops. Zum ersten Mal scheint sich die lange verzögerte Mission real anzufühlen.

Die Betankung wurde am 3. Dezember in der Payload Readiness Facility in Europe S . abgeschlossen Paceport in Französisch-Guayana, nach a europäisch Platz aus Agentur Pressemitteilung. Dies ist ein großer Schritt, da Missionsspezialisten nur noch das Teleskop auf einer Ariane-5-Rakete montieren, letzte Anpassungen vornehmen und es dann auf der Startrampe einsetzen müssen.

Auf die Gefahr hin, dieses internationale Projekt zu untergraben, beginnen sich die Dinge endlich zu normalisieren. Das Projekt war von Problemen geplagt, so dass das Auftanken, weil es ohne Zwischenfälle verlief, wie ein kleiner Sieg an sich wirkt. Und tatsächlich war das Auftanken erst erlaubt, nachdem NASA-Ermittler festgestellt hatten, dass Webb wurde nicht beschädigt während der Behandlung Vorfall was eine Schwingung durch die gesamte Struktur verursachte.

Die Spezialisten, die die Betankung durchführten, mussten Schutzanzüge des autonomen Atmosphärenschutz-Ensembles (SCAPE) tragen, um sie vor den sehr giftigen Treibmitteln Lachgas und Hydrazintetroxid zu schützen.

Webb ist ein Teleskop, aber auch ein Raumschiff. Das Observatorium der nächsten Generation, das von der NASA, der ESA und der Canadian Space Agency gebaut wurde, benötigt nach der Trennung der Ariane-5-Rakete ein Triebwerk, um erhebliche Kurskorrekturen vorzunehmen.Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem Teleskop Space Hubble, wird Webb seine im niedrigen Erdorbit arbeiten. Das empfindliche Infrarotteleskop benötigt eine sehr kalte Umgebung, daher wird es etwa 1,5 Millionen Kilometer zum zweiten Lagrange-Punkt oder L2 gesendet. Diese spezielle Umlaufbahn um die Sonne wird Webb kühl und auf die Erde ausgerichtet halten. Eine Sonnenblende schützt ihre Instrumente vor übermäßigem Licht und Hitze.

Webb will also need propellant for conducting normal operations, such as repointing the observatory and managing its momentum in space. Webb will finally get to work approximately six months after launch, at which time we’ll finally witness the power of this fully armed and operational battle station, er, infrared telescope. Like Hubble, Webb will perform sweeping observations of the solar system, Milky Way, and distant galaxies, but it will be far more powerful and likely to reveal hidden details, such as the oldest galaxies in the universe and the atmospheric composition of far-away exoplanets.

The next step is to place Webb on top of Ariane 5 and secure it within the rocket’s faring. From there, the rocket will be transported to the Final Assembly Building for the final tweaks needed before launch. We’re only weeks away now, and soon it’ll be just a few days, then hours, and finally minutes. Seems unreal, but we honestly won’t believe anything until we see this rocket headed skywards.

