USA verhängen drastische Sanktionen gegen China, Myanmar und Nordkorea | Menschenrechtsnachrichten

Die Vereinigten Staaten haben gegen Dutzende von Personen und Einrichtungen, die mit China, Myanmar, Nordkorea und Bangladesch in Verbindung stehen, weitreichende Menschenrechtssanktionen verhängt und ein Geheimdienstunternehmen Chinese Artificial auf eine schwarze Liste für Investitionen gesetzt.

Kanada und das Vereinigte Königreich haben sich mit den Vereinigten Staaten zusammengeschlossen, um Sanktionen im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen in Myanmar zu verhängen, während Washington auch die ersten neuen Sanktionen gegen Nordkorea unter der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, Präsident Joe Biden, verhängte und auf militärische Einheiten von Myanmar zielte , unter anderem in Menschenrechtsaktionen. Tag.

„Unsere Aktionen heute, insbesondere in Partnerschaft mit Großbritannien und Kanada, senden die Botschaft aus, dass Demokratien auf der ganzen Welt gegen diejenigen vorgehen werden, die die Staatsmacht missbrauchen, um Leid und Unterdrückung zuzufügen“, sagte die stellvertretende Finanzministerin Wally Adeyemo in einer Erklärung. Erklärung.

„Am Internationalen Tag der Menschenrechte nutzt das Finanzministerium seine Instrumente, um die Verantwortlichen für schwere Menschenrechtsverletzungen aufzudecken und zur Rechenschaft zu ziehen.

Die nordkoreanische Vertretung bei den Vereinten Nationen und die Botschaften von China, Myanmar und Bangladesch in Washington reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

Die Maßnahmen sind die jüngsten in einer Reihe von Sanktionen, die mit Bidens zweitägigem virtuellen Gipfel für Demokratie zusammenfallen, auf dem er Initiativen zur Stärkung der Demokratie auf der ganzen Welt und zur Unterstützung einer prodemokratischen Gesetzgebung in den Staaten ankündigte.

Biden sagte am Freitag, dass die Zusagen einiger der mehr als 100 Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel den Aufstieg der Autokratie bekämpfen, die Korruption bekämpfen und die Menschenrechte fördern würden.

„Dies wird dazu beitragen, einen fruchtbaren Boden für das Gedeihen der Demokratie auf der ganzen Welt zu säen“, sagte er in einer Abschlussrede auf dem Gipfel.

Am Freitag hat das Finanzministerium das chinesische Unternehmen SenseTime für künstliche Intelligenz in eine Liste von „Unternehmen im chinesischen militärisch-industriellen Komplex“ aufgenommen und es beschuldigt, Gesichtserkennungsprogramme zu entwickeln, die die ethnische Zugehörigkeit eines Ziels bestimmen können, mit besonderem Schwerpunkt auf der Identifizierung von Uiguren.

Massenhaft von Uiguren

Damit fällt das Unternehmen unter ein Investitionsverbot für US-Investoren. SenseTime wird voraussichtlich 1,5 Milliarden Aktien im Rahmen eines Börsengangs (IPO) verkaufen.

Nachdem Anfang dieser Woche die Beschränkungen des Finanzministeriums bekannt gegeben worden waren, habe das Unternehmen begonnen, mit der Hongkonger Börse über das Schicksal des geplanten 767-Millionen-Dollar-Angebots zu diskutieren, sagten zwei Personen mit direktem Wissen über die Angelegenheit.

UN-Experten und Menschenrechtsgruppen schätzen, dass in den letzten Jahren in der Region Xinjiang im äußersten Westen Chinas mehr als eine Million Menschen, meist Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten, in einem riesigen Lagersystem festgehalten oder inhaftiert wurden.

China bestreitet die Missbräuche in Xinjiang, aber die US-Regierung und viele Menschenrechtsgruppen sagen, dass Peking dort Völkermord begeht.

Missbrauch in Myanmar, Nordkorea

Demonstranten halten Transparente, als sie gegen den Militärputsch in Yangon protestieren [AFP]

Das Finanzministerium sagte, es verhänge Sanktionen gegen zwei burmesische Militäreinheiten und eine Organisation, die Reserven an das Militär liefert.

Die Direktion für Verteidigungsindustrie, eine der angegriffenen Einheiten, stellt Waffen für Armee und Polizei her, die bei einem brutalen Vorgehen gegen Gegner des Militärputsches vom 1. Februar eingesetzt wurden.

Das Finanzministerium hob auch vier regionale Ministerpräsidenten hervor, darunter Myo Swe Win, der die Verwaltung der Militärregierung in der Region Bago leitet, wo nach Angaben des Finanzministeriums im April an einem einzigen Tag mehr als 80 Menschen getötet wurden.

Kanada verhängte auch Sanktionen gegen vier Einheiten, die mit der Militärregierung von Myanmar verbunden sind, während das Vereinigte Königreich neue Sanktionen gegen das Militär verhängte.

Myanmar wurde in eine Krise gestürzt, als das Militär die Führerin Aung San Suu Kyi und ihre Regierung am 1. Februar stürzte, was zu täglichen Protesten in Städten und Kämpfen in Grenzgebieten zwischen dem Militär und Minderheitenkämpfern führte.

Nach Angaben der Watchdog-Gruppe der Association for the Assistance of Political Prisoners (AAPP) haben die Streitkräfte der Regierung, die die Opposition niederschlagen wollten, mehr als 1300 Menschen getötet.

Die Menschenrechtskampagne Global Witness sagte in einer Erklärung, dass sich die Maßnahmen nicht auf Myanmars Erdgasindustrie, eine wichtige Devisenquelle für das Militär, konzentrierten und „unwahrscheinlich erfolgreich sein würden Junta“.

Das Finanzministerium hat auch die designierte nordkoreanische Zentralstaatsanwaltschaft sowie den ehemaligen Sozialversicherungsminister und kürzlich ernannten Volkswehrminister Ri Yong Gil sowie eine russische Universität auf die schwarze Liste gesetzt, um den Export von Arbeitern aus Nordkorea zu erleichtern. .

Nordkorea fordert seit langem die Aufhebung der US-amerikanischen und internationalen Sanktionen gegen seine Atomwaffenprogramme und verurteilt die Kritik der USA an seiner Menschenrechtsbilanz als Beweis für eine feindliche Politik.

Die Biden-Regierung hat Nordkorea wiederholt aufgefordert, einen Dialog über seine Nuklear- und Raketenprogramme aufzunehmen, vergeblich.

Das US-Außenministerium untersagte am Freitag außerdem zwölf Personen die Einreise in die USA, darunter Beamte in China, Weißrussland und Sri Lanka.

Das Bangladesh Rapid Action Battalion und sechs mit ihm verbundene Personen wurden ebenfalls vom Finanzministerium sanktioniert, weil es „eine Einheit ist, die schwere Menschenrechtsverletzungen begangen hat oder deren Mitglieder sich daran beteiligt haben“.