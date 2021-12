Michael Nesmith von den Monkees ist im Alter von 78 Jahren gestorben

Michael Nesmith, Sänger, Gitarrist und Keyboarder der 60er-Jahre-Pop-Rock-Gruppe The Monkees, ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Die Nachricht wurde von Nesmiths Familie bekannt gegeben, die eine Erklärung abgegeben lesen Sie: „Mit Infinite Love geben wir bekannt, dass Michael Nesmith heute Morgen (10. Dezember) in seinem Haus im Kreise seiner Familie friedlich und eines natürlichen Todes gestorben ist. Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren und danken Ihnen für die Liebe und das Licht, das Sie ihm und uns gezeigt haben.

Nachdem die Beatles in den 1960er Jahren sowohl in der Musik als auch im Film erfolgreich waren, wurde Anfang der 1960er Jahre die Idee vorgestellt, eine Serie basierend auf einer Gruppe und einem Quartett von Nesmith, Micky Dolenz, Davy Jones und Peter Tork zu entwickeln. wie The Monkees führen die Musiker-Schauspieler dann die Regie bei der Fernsehserie, während sie gleichzeitig Alben veröffentlichen und auf Tournee gehen.

Nesmith, das größte Mitglied der Gruppe, wurde während der gesamten Serie oft mit seiner Wollmütze gesehen. Als Mitglied der Band schrieb er die Songs „Mary, Mary“, „Circle Sky“, „Listen to the Band“ und „The Girl I Knew Somewhere“. Er schrieb auch „Different Drum“, ein Lied, das später ein Hit für Linda Rondstadt wurde, als sie bei The Stone Ponies war.

Die Monkees, „Mary Mary“

Les Monkees, „Hör auf die Band“

Michael Nesmith, „Andere Trommel“

Aber hinter den Kulissen der Show begannen die Bandmitglieder mit dem Plattenproduzenten Don Kirshner zu kollidieren, verärgert darüber, dass sie keine Kontrolle über ihre eigene Musik hatten. Schließlich wird sich die Band befreien und ihr Album veröffentlichen. Hauptquartier. Sie veröffentlichten weiterhin ihre eigene Musik größtenteils aus eigenem Antrieb, aber die ursprünglichen vier begannen Ende der 1960er Jahre, getrennte Wege zu gehen. Tork trat 1968 zurück, Nesmith verließ 1970, und die Gruppe löste sich schließlich auf und trennte sich 1971.

Nach The Monkees gründete Nesmith die First National Band, eine Gruppe, die drei klassische Country-Rock-Alben veröffentlichte. Die Gruppe hatte auch mit dem Song „Joanne“ einen Top-40-Hit. Nesmith konzentriert sich dann bis Ende der 70er auf eine Solokarriere, bevor er sich dem Videoboom der 80er zuwendet und für die Dauer von einer Stunde den ersten Grammy für Long Form Video gewann Elefantenpartys im Jahr 1982 und hatte eine kurzlebige NBC-Serie namens Michael Nesmith in den Fernsehräumen. Nesmith war auch an der Filmproduktion beteiligt, unter anderem mit seinen Credits Repo-Männchen und Leseköpfe.

Obwohl er bei früheren Monkees-Reunions anfangs zögerte, besuchte Nesmith die Monkees 1996 erneut zu einem Treffen zur Unterstützung ihrer Nur wir LP. Es kehrte auch 2012 nach dem Tod von Davy Jones zurück und war Teil des 2016er Albums. Gute Zeit.

Dolenz und Nesmith blieben beide Anfang des Jahres am Leben, als sie auf Abschiedstour gingen. Unten seht ihr Filmmaterial von ihrem letzten Auftritt im Greek Theatre in Los Angeles letzten Monat.

The Monkees 2021 Farewell Tour im Greek Theatre in Los Angeles