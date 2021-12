USA und Russland diskutieren nächsten Monat über die Ukraine und Sicherheitsbedenken

Russland hatte angehäuft Truppen nahe der ukrainischen Grenze Was der US-Geheimdienst in den letzten Monaten als Vorbereitung auf eine umfassende Invasion Anfang 2022 bewertet hat. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Samstag in einer Erklärung mit, dass 10.000 Soldaten nach Abschluss ihrer Ausbildung in der Nähe der ukrainischen Grenze zu ihren ständigen Stützpunkten zurückgekehrt seien.