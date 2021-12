Bildschirmfoto : 343 Sektoren

Für diejenigen unter Ihnen, die wie ich Griffball vermissen…HeiligenscheinKampfsport im Fußballstil innerhalb und außerhalb des Universums – in Unendlicher Heiligenschein, können Sie dank einer neuen Ausgabe des besitzbasierten Oddball-Spieltyps zumindest so tun, als würden Sie Quidditch spielen, den beliebtesten Zauberersport von Transphoben auf der ganzen Welt. Der Glitch lässt den Ball über die Karte fliegen, ähnlich wie der berühmte „goldene Schnatz“ aus beschissenen Zauberbüchern.

Dies ist nur eines von vielen Problemen in UnendlichVersion von Oddball, obwohl weniger praktisch. Wenn Sie jemals in „Streets“ ein schlechtes Spiel Oddball gespielt haben, Unendlichauf einem dichten Stadtplan, dann wissen Sie, dass Spieler den Ball häufig in Wände und Decken stoßen, wo er nicht erreicht werden kann, um zu verhindern, dass das gegnerische Team beim Töten des Trägers punktet. Es ist nicht nur eine frustrierende Strategie, aber eine der einzigartigsten Eigenschaften des gleichnamigen Stranges.

Der Exzentriker, wie viele Unendlicher Heiligenscheindie Objekte von, hat eine Menge physikalischer Wechselwirkungen. Sie können es mit dem Schwerkrafthammer oder dem Repulsor niederschlagen, Sie können es mit dem Enterhaken zu sich ziehen und, was bei diesem Problem noch wichtiger ist, Sie können es zum Nahkampf bringen. Wenn Sie den Ball halten, fallen lassen und dann schnell den Nahkampf angehen, können Sie ihn fliegen lassen. Dies dient mehreren Zwecken: Sie können damit den Ball zurücksetzen, wenn Sie vom gegnerischen Team überwältigt werden, Sie können ihn an Ihre Teamkollegen über die Karte weitergeben oder Sie können den Ball schnell neu positionieren, um sich darauf zu konzentrieren, am Leben zu bleiben, bevor Sie ihn zurückholen es. wenn sich der staub setzt. Diese Techniken sind kraftvoll und werden definitiv Ihre Exzentrizität verbessern.

Wenn du den Ball von der Karte verhedderst, während du auf seinem Spawnpunkt hockst, kannst du einen Geisterball beschwören, der unabhängig von der Spielerinteraktion in einem großen Kreis mit einem hoch aufragenden Zielmarker über die Karte fliegt. Dies ist das oben erwähnte Quidditch-Problem, das im Spiel extrem verwirren kann, aber trotz des Anscheins der Dinge bleibt der Ball an seinem Spawnpunkt, damit die Spieler ihn zurückholen können. Glücklicherweise können Sie dieses Problem nicht verwenden, um ein Oddball-Spiel vollständig zu blockieren.

Abgesehen von seltsamen Problemen ist es gut zu sehen, wie Spieler neue Ballhandhabungstechniken im Spiel entwickeln. Unendlicher Heiligenschein. Heiligenschein 5Die Version von Oddball ermöglichte es den Spielern, den Ball zu ihren Teamkollegen zu passen, wodurch die Strategie des Spiels erweitert wurde – eine Funktion, die in . entfernt wurde Unendlicher Heiligenschein, sehr zu meinem Leidwesen. Anstatt sich auf einen expliziten Durchgangsmechanismus zu verlassen, Unendlich entschied sich dafür, sein physisches System zu priorisieren, was ein viel schwierigeres und dynamischeres Spiel ermöglicht. Auch wenn mir immer noch das Passieren ausgeht, kann ich es kaum erwarten zu sehen wie UnendlichDie physikbasierte Sandbox wird sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln.

Update, 28.12.21, 13:24: Der Titel dieses Artikels wurde aktualisiert, um den Inhalt des Artikels klarer widerzuspiegeln.