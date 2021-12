Warum hat Madonna Tory Lanez auf Instagram angerufen?

Madonna ging in den Kommentarbereich von Tory Lanez ‚Instagram-Konto, um sie anzurufen, weil sie angeblich ihre Musik ohne Erlaubnis probiert hatte.

Die Queen of Pop hinterließ dem Rapper eine Nachricht unter einem Foto, auf dem er mit einem Hund posiert. Nur machte sie ihm keine Komplimente zu seiner Retro-Schülerjacke oder dem kostbaren Welpen. Stattdessen hat sie ihn wegen des „illegalen Gebrauchs“ eines ihrer Hits mit hohem Wiedererkennungswert angeklagt.

„Lies deine Nachrichten [f]oder die illegale Nutzung meines Songs kommt in den Groove “, schrieb sie.

Gemäß TMZ, das Lied, für das Madonna Lanez anruft, ist „Plutos Last Comet“, das auf ihrem neuen Projekt landete allein am Ball. Der von der Rückblende inspirierte Track weist einige Ähnlichkeiten mit „Into The Groove“ auf. Es ist nicht klar, ob der Musiker Madonna direkt gesampelt hat, aber auf jeden Fall ist es sehr offensichtlich, dass die lebende Legende nicht einverstanden ist.

Schauen Sie sich die beiden folgenden Lieder an und sehen Sie, ob Sie die Ähnlichkeiten hören:

Laut ihrem öffentlichen Kommentar ist dies möglicherweise nicht das erste Mal, dass die „Hollywood“-Ikone Lanez kontaktiert. Es scheint, dass Madonna ihn über direktere Kanäle kontaktiert hat (wie ihre Direktnachrichten in der App), aber nie eine Antwort erhalten hat. Also hat sie es in einer Explosion platziert, die jeder sehen konnte.

Schauen Sie sich den Beitrag von Lanez unten an:

Madonna-Fans strömten in den Kommentaren zu ihrer Unterstützung.

„Gib Madonna ihre Münzen“, fragte ein Nutzer.

„Löschen Sie Ihre Proben, Bruder“, empfahl ein anderer. „Ich wusste, dass dieses Geräusch von irgendwoher kommt.“

„Ich glaube, Madonna hat ihr die ganze Zeit die Erlaubnis gegeben, ihr Lied zu verwenden“, schrieb jemand. „Diese neuen Künstler sind wild.“

Sein Kommentar hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung fast 3.000 Likes.

Natürlich sind auch Lanez-Fans zu seiner Verteidigung gekommen. Während Madonna verlangte, dass sie ihren Scheck erhält, spielte Lanez die Ähnlichkeiten zwischen den Songs herunter und deutete an, dass sie dramatisch war.

Weder Madonna noch die Lanez-Teams reagierten auf Anfragen nach Kommentaren von Plakat.

Dies ist nicht Madonnas erste Fehde mit einem Rapper in diesem Monat. Zuvor hing sie mit 50 Cent rum, nachdem sie ihren sexy Instagram-Account trollte.

In der Zwischenzeit hat Lanez Schlagzeilen gemacht, als er vor Gericht steht, weil er angeblich die Rapperin Megan Thee Stallion im Jahr 2020 erschossen hat.

Die meistgecoverten Songs aller Zeiten