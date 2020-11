USA: Der israelische Spion Jonathan Pollard darf die USA verlassen

Der für Spionage für Israel seit Jahrzehnten in der USA Der inhaftierte Spion Jonathan Pollard darf die USA verlassen. Ein fünfjähriges Ausreiseverbot nach der Freilassung von Pollard im Jahr 2015 lief am Freitag aus, teilte das US-Justizministerium mit. Eine für Bewährungsauflagen zuständige Kommission kam zu dem Schluss, dass der 66-Jährige keinem großen Risiko künftiger Gesetzesverstöße ausgesetzt war. Aus diesem Grund wurde die Bewährung nicht verlängert.

Der frühere Analyst des Geheimdienstes der US Navy wurde 1985 verhaftet, weil er Tausende von geheimen US-Dokumenten an die israelischen Geheimdienste weitergegeben hatte. Der Fall verursachte erhebliche Ressentiments unter den alliierten Staaten und brachte die israelische Regierung in Verlegenheit.