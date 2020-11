Xbox Series X: Nachschubdrama – Kommen neue Konsolen so viel später?

Mit der Veröffentlichung der Xbox Series X war die Konsole sehr schnell ausverkauft. Microsoft hat weitere Lieferungen angekündigt, aber die Konsolen werden möglicherweise erst viel später verfügbar sein.

Die Xbox Series X und auch Xbox Series S. vor kurzem gefeiert ihre Veröffentlichung .

vor kurzem gefeiert ihre . Wegen der großen Nachfrage das Microsoft Konsolen gewöhnlich gegangen Fans zunehmend leer.

das Microsoft gewöhnlich gegangen zunehmend leer. Das Xbox Series X. ist auf Engpässe in einigen zurückzuführen Fans zu spät ankommen.

Redmond, USA – Das Veröffentlichung das Xbox Series X. fand am statt 10. November. Aber noch nicht alle Fans gehört Microsoft-Konsole. Weil dies während der war Vorbestellerphase schnell ausverkauft. Mit Nachschub sehen die Dinge im Moment ziemlich gedämpft aus. Das Nachfrage das Xbox Series X. ist laut Microsoft so hoch, dass es wahrscheinlich welche geben wird Fans das Konsolen sehr spät erhalten. Also Pläne Microsoft die Engpässe der Xbox Series X. in Angriff nehmen.

Konsolenname Xbox Series X. Hersteller Microsoft Art Stationäre Spielekonsole Generation 09. Konsolengenerierung Speichermedium Blu-Ray Veröffentlichung 10. November 2020

Xbox Series X: Demand Alert – Ein großer Erfolg führt zu Engpässen bei Konsolensendungen

Deshalb ist es so Xbox Series X. in Nachfrage Alarm – Die Xbox Series X. ist für Microsoft ein großer Erfolg. Recht auf die Veröffentlichung Die Xbox Series X hat mehrere Rekorde gebrochen und einen unglaublichen Start hingelegt. Das ist leider so Nachfrage dabei auch so groß, dass nicht alle FansWer zum Xbox Series X. will sofort müssen Veröffentlichung könnte einen kaufen. Das wird sich kümmern Microsoft Ändern Sie nichts in Eile. Nach seiner eigenen Aussage wird sich die Situation um die Xbox Series X. erst in der mitte des Jahr 2021 verbessern.

Dass die Nachfrage zur Zeit deutlich höher als das Angebot ist, konnten wir auch aus unserer Umfrage sehen. Dementsprechend bisher nur 1/3 des Potenzials Käufer ein Xbox Series X. kann bekommen. Jetzt entschuldigt sich das Unternehmen Microsoft für die Engpässe in Lieferung. Diese waren auf die anhaltenden zurückzuführen Corona-Pandemie vorhersehbar und sollte daher Fans Sei rücksichtsvoll. Leider wird die Situation vorerst nicht besser Microsoft arbeite weiter hart an allen Ventilator mit einer Xbox Series X. so schnell wie möglich.

Alles Gute zum 19. Geburtstag für die ursprüngliche Xbox und diesen legendären Moment 💚🎮 pic.twitter.com/hOeF7ETLxf – Xbox (@Xbox) 15. November 2020

Xbox Series X: Demand Alert – Neue Konsolen wahrscheinlich massiv verzögert

In Eins Interview im Dropped Frames Podcasts des YouTubers itmeJP Er entschuldigte sich Xbox-Chef Phil Spencer bereits Ende Oktober für zukünftige Engpässe Microsoft-Konsolen. Dies war auch für Microsoft schon vorhersehbar, aber einfach unvermeidlich. Der CFO von Xbox Tim Stuart kündigte in einer Online-Konferenz die Zeitspanne an, in der das Problem gelöst werden sollte. Also sagte er einen Mangel an Xbox Series X-Konsolen zu April 2021 oder ein bisschen mehr. Auf der gleichen Konferenz gab er auch Erklärungen ab, ob die PS5 auf Bethesda-Spiele verzichten müsste Microsoft kaufte die Firma.

Xbox Series X: Demand Alert – Neue Konsolen wahrscheinlich massiv verzögert © Microsoft / Pixabay / DPA (Montage)

Bis April 2020 hat Microsoft durchgeführt, langsam die hohe Nachfrage zu befriedigen. Kann immer noch Tim Stuart Nicht 100% versprechen, dass alle Fans einen haben werden Xbox Series X. bis dahin bleibt auch erhalten. Zumindest sind die Chancen spätestens hoch Nicht im Jahr 2021 alle von ihnen Xbox Series X. Willkommen in Ihrem Wohnzimmer. Doch das ist es Microsoft nicht das einzige Unternehmen, das Probleme mit dem Lieferung vor allem in den Ferien. Auch Konkurrent Sony hat Probleme, mit der Nachfrage nach ihrer PS5 Schritt zu halten. Wir hoffen alle bald Fans auf ihr Next-Gen-Konsole kann Spaß haben.

Liste der Rubriken: © Microsoft / Pixabay / DPA (Montage)