USA beschuldigen Ex-CEO des Odebrecht-Bestechungsprogramms der österreichischen Bank

Das Firmenlogo des Baukonzerns Odebrecht SA ist am 29. Juli 2019 am Hauptsitz in Sao Paulo, Brasilien, abgebildet. REUTERS / Amanda Perobelli

NEW YORK, 25. Mai (Reuters) – Die US-Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der ehemalige Vorstandsvorsitzende einer österreichischen Bank am Dienstag festgenommen und der Beteiligung an einem langjährigen Korruptions- und Geldwäschekomplott des brasilianischen Bauunternehmens Odebrecht SA angeklagt wurde.

Peter Weinzierl und sein Mitangeklagter Alexander Waldstein, beide Österreicher, wurden angeklagt, sich von 2006 bis 2016 mit Odebrecht und anderen verschworen zu haben, um Geld in einem Programm zu waschen, bei dem Schmiergelder verwendet wurden, um Hunderte von Millionen Dollar an Bestechungsgeldern an Regierungsbeamte zu zahlen.

Weinzierl ist laut Meinl-Website ein ehemaliger Geschäftsführer der Meinl Bank, die später in Anglo Austrian AAB Bank umbenannt wurde, und stellvertretender Kammervorsitzender von Julius Meinl.

Die US-Staatsanwaltschaft in Brooklyn, New York, sagte, Weinzierl sei auf Ersuchen der USA in Großbritannien festgenommen worden, während Waldstein, ein Beamter bei Weinzierls Bank, noch auf freiem Fuß war. Beide waren auch Direktoren einer angeschlossenen Bank in Antigua, teilte das Büro mit.

Die Anwälte der beiden Angeklagten konnten nicht sofort ausfindig gemacht werden. Meinl reagierte außerhalb der Geschäftszeiten in den USA nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Die Staatsanwälte sagten, die Angeklagten und ihre Mitverschwörer hätten durch betrügerische Transaktionen und fiktive Vereinbarungen mehr als 170 Millionen US-Dollar von Bankkonten in New York über ihre Bank und auf von Odebrecht heimlich kontrollierte Offshore-Konten überwiesen.

Staatsanwälte sagen, dass einige verdächtige Zahlungen an Regierungsbeamte in Brasilien, Mexiko und Panama geleistet wurden, und Odebrecht hat brasilianische Steuern in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar umgangen, indem er betrügerische Zahlungen zu Unrecht von gemeldeten Gewinnen abgezogen hat.

Die beiden Angeklagten wurden am Dienstag in einer ungesiegelten Anklageschrift in zwei Fällen wegen Geldwäsche und einer wegen Verschwörung angeklagt, Weinzierl wurde außerdem wegen Geldwäschekostenvergehen angeklagt.

Im Dezember 2016 bekannte sich Odebrecht und seine Muttergesellschaft Braskem SA (BRKM5.SA), Brasiliens größtes petrochemisches Unternehmen, schuldig und stimmten zu, 3,5 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um die Korruptionsvorwürfe der US-Regulierungsbehörden, Brasilianer und Schweizer beizulegen.

Odebrecht änderte seinen Namen im Dezember in Novonor SA.

Der Fall ist US gegen Weinzierl et al., US District Court, Eastern District of New York, No. 20-cr-00383.

Berichterstattung von Jonathan Stempel in New York; Bearbeitung von Stephen Coates

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.