US-Wahlen in Alaska: Warum gibt es dort noch keine Hochrechnung?

Ergebnis bis Mitte November geöffnet

Dies ist hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Staat bis zum 18. November benötigt, um die Auszählung der Briefstimmen abzuschließen. Bisher wurden schätzungsweise 56 Prozent oder rund 172.000 Stimmen in dem Bundesstaat hoch im Norden gezählt, berichtet die “New York Times”.

Trump liegt mit 62,9 Prozent klar vorne. Biden kommt auf 33 Prozent. Dies entspricht tendenziell den Prognosen und Erfahrungen der letzten Jahrzehnte. Alaska hat seit 1964 nicht mehr für einen demokratischen Präsidenten gestimmt.

In der Wahlnacht am Dienstag wurden in Alaska Stimmen gezählt, die am Tag der Wahl und in einigen Fällen bis zum 29. Oktober im Voraus persönlich eingereicht worden waren. Die Mehrheit der Wahlschreiben und die verbleibenden vorgezogenen Wahlergebnisse werden dies jedoch nicht tun bis nächsten Dienstag, den 10. November gezählt werden – so spät wie in jedem anderen US-Bundesstaat. Mindestens 122.000 Stimmen sind betroffen.