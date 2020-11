Bedrohung durch Demo des „Querdenkens“ in Leipzig: Corona-Leugner veröffentlichen Ramelows Privatadresse – Politik

Kurz vor dem für diesen Samstag in Leipzig geplanten Protest radikaler Koronaskeptiker erhält die Aggressivität der Szene eine neue Dimension. In der Erfurter Chat-Gruppe der “Lateral Thinking” -Bewegung (657 Mitglieder) veröffentlichte eine Birgit K. am Mittwoch die Privatansprache des Thüringer Premierministers Bodo Ramelow und forderte den linken Politiker auf, “immer” Dinge anzulegen ” seine Haustür “.

An diesem Abend fand Ramelow ein ernstes Licht vor der Tür des Wohnhauses, in dem drei weitere Parteien leben, sowie eine Broschüre, in der die Leipziger Demonstration unter dem Motto “Freiheit durch Einheit – die zweite friedliche Revolution” gefordert wurde. In Leipzig werden Tausende Demonstranten aus der ganzen Republik erwartet.

K. schrieb in der Chat-Gruppe, dass sie sich von der Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke zu ihrer Berufung inspirieren ließ. Sie verfolgte seine Rede in der Sondersitzung des Thüringer Landtags am Dienstag auf dem Landtagskanal der Partei. „Der Mann spricht 1: 1, was wir wollen. Er bezeichnete Ramelow als Merkels Bettteppiche. Wir sollten immer einen Teppich vor Ramelows Haustür stellen. “”

Ramelow sagte dem Tagesspiegel, er fühle sich “unter Druck” und sei durch die Veröffentlichung seiner persönlichen Daten bedroht. Er sieht sich und seine Frau nicht nur in Gefahr, sondern auch die anderen Bewohner des Hauses, darunter eine Familie mit drei kleinen Kindern.

Schutz der Verfassung: “Bei allen Verrückten macht das keinen Spaß mehr”

Thüringens Leiter des Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, sagte, er habe seine Autorität und auch die Polizei eingeschaltet: „Bei all den Verrückten macht das keinen Spaß mehr. Wir müssen vorsichtig sein.”

Die Polizei untersucht derzeit den Verdacht einer Bedrohung. Ein Sprecher sagte, es sei von Amts wegen gemeldet worden.

Die Präsidentin des Thüringer Landtags, Birgit Keller (links), twitterte: „Ich bleibe dabei: protestiere ja; Aber wenn Politiker privat verfolgt oder sogar bedroht werden, verliert der Protest seine demokratische Legitimität. Lassen Sie uns streiten – aber mit Anstand und Respekt. “”

Die Thüringer Linke verurteilte die Aktion ebenfalls. “Verleumdung, Drohungen und verbale Angriffe von rechts im Internet oder im Parlament gegen unseren Kameraden Bodo Ramelow sind inakzeptabel.”

Ramelow hatte letzte Woche in einem Interview mit dem Tagesspiegel die Aktionen von Corona-Leugnern scharf kritisiert. Er sprach von “pogromartigen Stimmungen”, sogar von Vorfällen, die “in Richtung Terrorismus” gingen. “Irrationalität bricht durch.” Bestimmte Kritiker der Maßnahmen zur Bekämpfung der Koronapandemie würden “einfach gnadenlos handeln”, insgesamt sei die Szene eine “sehr gefährliche Mischung”, sagte Ramelow.

Ramelow hatte in der Vergangenheit wiederholt appelliert, die Privatsphäre bei politischen Streitigkeiten zu respektieren. 2016 kritisierte er scharf Aktivisten aus der antifaschistischen Szene, die vor dem Haus von Thüringens AfD-Chef Höcke in Bornhagen in Eichsfeld eine Demonstration registriert hatten: „Das ist nicht richtig! Dies sind Nazi-Methoden. Warum gehen diese Leute auf die Ebene der Rassisten? Ramelow schrieb damals auf Twitter.

Auch Kommunalpolitiker werden regelmäßig angegriffen

Die Bedrohung für Politiker in ihrem persönlichen Umfeld nimmt seit Jahren zu. Im Jahr 2015 trat der Bürgermeister von Tröglitz im burgenländischen Landkreis Sachsen-Anhalt, Markus Nierth, zurück, nachdem die rechtsextremistische NPD eine Demonstration vor seinem Haus registriert hatte.

Im März versammelte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier in Zwickau Kommunalpolitiker, um die Frage der Bedrohung von Bürgermeistern, Bezirksverwaltern und anderen Politikern zu erörtern, die er als zunehmend akutes Thema ansieht.

Im Januar 2016 wurde die damalige Bürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) Opfer eines Angriffs in der südwestsächsischen Stadt. Während der Nacht war ein Pflasterstein durch das Badezimmerfenster in die Wohnung ihrer Mutter im gemeinsamen Haus geflogen – ein politischer Angriff von rechts, wie eine beigefügte Notiz andeutete. “Deutschland hat ein massives Problem mit Hass und Gewalt”, sagte der damalige Bundespräsident.