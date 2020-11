WhatsApp – neue Funktion: Ablaufende Nachrichten bald verfügbar

Auf WhatsApp gesendete Nachrichten können in Zukunft nach sieben Tagen von selbst verschwinden. Diese neue Funktion sollte in den Einstellungen für alle Benutzer in diesem Monat aktiviert werden. Jeder Chat-Teilnehmer kann dann entscheiden, ob nachfolgende Nachrichten im Prozess bleiben sollen oder nicht. In Gruppenchats sind nur Administratoren dazu berechtigt. WhatsApp gab dies in einer Pressemitteilung bekannt.