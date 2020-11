US-Wahl 2020: Joe Biden spricht in einer Rede vor den Menschen

Joe Biden, US-demokratischer Kandidat

“Meine amerikanischen Mitbürger, wir haben keine endgültige Siegeserklärung, aber die Zahlen erzählen eine klare und überzeugende Geschichte: Wir werden dieses Rennen gewinnen.

Wir sind auf dem Weg zu über 300 Wahlstimmen. Und schauen Sie sich die landesweiten Zahlen an: Wir werden dieses Rennen mit einer klaren landesweiten Mehrheit hinter uns gewinnen. Wir haben über 74 Millionen Stimmen erhalten. Lassen Sie mich das wiederholen: 74 Millionen Stimmen. Das sind mehr Stimmen als jeder Präsidentschaftskandidat in der Geschichte der Vereinigten Staaten, und unsere Zahl wächst immer noch. Wir haben Donald Trump mit über 4 Millionen Stimmen geschlagen.

Was von Stunde zu Stunde klarer wird, ist, dass eine Rekordzahl von Amerikanern – aller Rassen, Glaubensbekenntnisse und Religionen – Veränderungen gewählt hat. Sie haben uns das Mandat erteilt, gegen Covid, für die Wirtschaft, gegen den Klimawandel und gegen systemischen Rassismus vorzugehen. Sie haben deutlich gemacht, dass sie wollen, dass das Land zusammenkommt – nicht weiter auseinander gezogen wird. Die Leute sprachen.

Egal für wen Sie gestimmt haben, ich bin mir einer Sache sicher: Die überwiegende Mehrheit der fast 150 Millionen Amerikaner, die gewählt haben, möchte die Bosheit aus unserer Politik herausholen. In vielen Fragen werden wir uns sicherlich nicht einig sein – aber wir können uns zumindest darauf einigen, höflich miteinander umzugehen. Wir müssen Ärger und Dämonisierung hinter uns lassen. Es ist Zeit für uns, zusammenzukommen und als Nation zu heilen. Es wird nicht einfach, aber wir müssen es versuchen. Meine Aufgabe als Präsident wird es sein, die ganze Nation zu vertreten.

Ich war noch nie so optimistisch in Bezug auf die Zukunft unserer Nation. Es gibt keinen Grund, warum wir das 21. Jahrhundert nicht in ein profitables verwandeln können. Wir müssen uns nur daran erinnern, wer wir sind. Dies sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Es gab nie etwas, was wir nicht erreichen konnten, wenn wir es zusammen machten. Ich hoffe, morgen wieder mit Ihnen zu sprechen. Danke vielmals.”