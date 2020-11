Tor für Android bekommt ein großes Update

Starte das Tor-Browser App auf Ihrem Android-Smartphone. Mit einem Klick auf “Verbinden” können Sie Ihr Smartphone als Benutzer mit dem Tor-Netzwerk verbinden. So können Sie den Anonymisierungsdienst nutzen. Wenn Sie in einem Land mit zensiertem Internet leben, Urlaub machen oder arbeiten, müssen Sie eine zusätzliche Funktion aktivieren. Klicken Sie dazu auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke und aktivieren Sie die Einstellung “Internet wird hier zensiert”. Tor verwendet dann eine sogenannte “Brücke”, um eventuelle Blockaden zu umgehen.

Insbesondere geben die Entwickler an, dass der Tor-Browser Tracker von Drittanbietern blockieren kann und alle Cookies automatisch löscht, sobald Sie den Browser schließen. Darüber hinaus werden Ihre Browser- und Gerätedaten sowie Ihre IP-Adresse durch die mehrschichtige Verschlüsselung anonymisiert und verborgen, so dass Sie anhand dieser Daten kaum identifiziert werden können. Sobald Sie erfolgreich mit dem Tor-Netzwerk verbunden sind, können Sie auch völlig kostenlos auf blockierte Websites zugreifen. Sie müssen also zum Beispiel nicht in der Türkei oder in China eröffnen Wikipedia dosieren.