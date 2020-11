US-Wahl 2020: Ergebnisse und Gewinner

Ergebnisse der US-Wahlen 2020: Hier finden Sie alle Ergebnisse aus den USA. Joe Biden ist der Gewinner – aber wie klar sein Sieg sein wird, muss noch entschieden werden. Hier ist der aktuelle Status live.

In dem

US-Wahl Im Jahr 2020 das Duell zwischen

Donald Trump (Republikaner) und

Joe Biden (Demokraten) entschieden. Nach der Wahl am 3. November dauerte es lange, bis eine Entscheidung getroffen wurde. Seit Samstagabend deutscher Zeit ist klar, dass Biden die Wahl in der

USA und der Gewinner ist.

Wie genau sehen die Ergebnisse aus? Wer hat in welchen Staaten gewonnen? Und wo stehen die Wahlergebnisse noch aus? Alle Antworten finden Sie hier.

Bei den US-Wahlen 2020 konnte Joe Biden mit dem Sieg in Pennsylvania die magische Grenze von 270 Wählern knacken. Dies sind die Ergebnisse:









Hier in unserem Live-Ticker können Sie sich auch über alle aktuellen Ergebnisse und Hintergründe informieren. Einige Staaten zählen immer noch, was bestimmen wird, wie klar Biden die US-Wahlen gewinnen wird. In der Zwischenzeit spricht Trump von Betrug und geht rechtlich gegen das Ergebnis vor. Alle Entwicklungen und Zahlen sind hier live:

Prognose für die US-Wahl 2020: Dies waren Umfrageergebnisse zu Donald Trump und Joe Biden

Was war die letzte Prognose vor den US-Wahlen 2020? Hier finden Sie Umfragen ab Ende Oktober. Es ging darum, wen die Wähler wählen würden: Donald Trump oder Joe Biden? Sie konnten jedoch nicht für beide stimmen, sodass sich die Werte nicht zu 100 Prozent addieren müssen.

Dies waren die letzten Umfrageergebnisse für die US-Wahlen 2020, bei denen Biden klar vorne lag. Aufgrund dieser Zahlen wurde bei den Wahlen ein schnelles und klares Ergebnis erwartet – das sich jedoch als völlig anders herausstellte.

NBC /. WSJ

(31. Oktober) Fox News

(29. Oktober) CNN / SSRS

(26. Oktober) Joe Biden 52 Prozent 52 Prozent 54 Prozent Donald Trump 42 Prozent 44 Prozent 42 Prozent

Ein wichtiger Hinweis: Die Umfragen drücken aus, wie die Menschen in den USA prozentual entscheiden würden. Bei den US-Wahlen werden jedoch sogenannte “Wähler” nach nationalen Regeln bestimmt – oder “Wähler”, schließlich wird dieses Amt auch von Frauen ausgeübt. Diese “Wähler” gaben dann die entscheidenden Stimmen ab. Dieses Wahlsystem ermöglicht es auch einem Kandidaten, die Wahl zu gewinnen, der insgesamt weniger Stimmen von der Bevölkerung erhalten hat. (sge)

