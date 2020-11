Hole-in-One im Golf: Jon Rahm schafft einen magischen Schlag beim Masters in Augusta

Haben Sie jemals versucht, einen Stein in Richtung Wasser zu werfen, damit er über die Oberfläche springt? Gar nicht so einfach. Der spanische Golfstar Jon Rahm hat am Dienstag etwas viel Schwierigeres gemacht.

Zwei Tage vor dem Start des 84. Masters-Turniers in Augusta ließ er seinen Ball während des Trainings bewusst flach über den See tanzen. Der Golfball berührte dreimal das Wasser, sprang dann auf das Grün – und rollte ins Loch. Der Ball war ungefähr 20 Sekunden lang in Bewegung, ein Hole-in-One in einer Klasse für sich. Die Nummer zwei der Welt war an seinem 26. Geburtstag erfolgreich.

Die Organisatoren des Masters twitterten ein Video des Kunstschlags, das am Morgen mehr als 18 Millionen Mal angesehen worden war: