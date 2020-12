US-Vizepräsident Mike Pence: Geben Sie zuerst Donald Trumps Niederlage zu – dann gehen Sie ins Ausland

vonMatthis Pechtold ausschalten

US-Vizepräsident Mike Pence muss Donald Trumps Niederlage spätestens am 6. Januar anerkennen. Für die Zeit danach arbeitet er an einem Fluchtplan.

Am 6. Januar wird es US-Vizepräsident Mike Pence unvermeidlich sein, die Niederlage von Donald Trump öffentlich anerkannt werden.

Dokumente der US-Regierung legen dies nahe Mike Pence wird unmittelbar danach eine Auslandsreise in den Nahen Osten und nach Europa beginnen.

wird unmittelbar danach eine Auslandsreise in den Nahen Osten und nach Europa beginnen.

Washington, DC – Ob US-Vizepräsident Mike Pence hat Vorsätze für das neue Jahr gefasst ist nicht bekannt. “Business as usual”, “alles wie gewohnt” als Motto für 2021 wäre eine Überraschung. Pence wird nicht länger in der Lage sein, über einen Machtwechsel zu schweigen. Weil er auch Präsident des Kongresses ist und in dieser Rolle die Niederlage seines Chefs am 6. Januar sein wird Donald Trump müssen zum ersten Mal öffentlich anerkennen

Plant offenbar, sofort nach dem Eingeständnis von Donald Trumps Niederlage zu gehen: Mike Pence © John Bazemore / dpa

Das hat Mike Pence Bisher so weit wie möglich vermieden, immer um klare Geständnisse herum. Er will dies offenbar sofort vermeiden: Nach Angaben seiner Mitarbeiter plant er unmittelbar nach der Kongresssitzung, während der er sich befindet, eine Auslandsreise Donald Trump muss es nicht zuerst konfrontieren.

Vizepräsident MIke Pence: Nachdem Trump sich öffentlich abgewandt hat, direkt im Ausland?

Wie das US-Medium “Politico” berichtet, will Mike Pence am 6. Januar eine Auslandsreise nach Bahrain, Israel und Polen unternehmen. Offiziell könnte er Trumps außenpolitische Staatsstreiche weiter festigen und fördern. Die Reise sollte ihm auch weitere Zuneigung seitens der Evangelikalen bringen, die einen wesentlichen Teil der amerikanischen Christen ausmachen – und der Mehrheit von ihnen auch Donald Trump halt; Seine letzte Reise führte ihn im Januar nach Jerusalem und Rom. Nachdem er am Freitag (18. Dezember 2020) wie geplant gegen die gespielt hatte Coronavirus geimpft wurde, ist eine Reise zum aktuellen Corona-Hotspot Israel wieder möglich.

“Politico” spekuliert aber auch Pence könnte so Konflikte mit Trump geschickt vermeiden. Er besteht weiterhin darauf, dass er um den Wahlsieg betrogen wurde, und lässt sein Anwaltsteam einen bislang völlig erfolglosen Rechtsstreit führen – ohne wesentliche Hinweise auf Manipulationen in der US-Wahl 2020. Auch wenn viele Rechtsextremisten, Verschwörungsmythen und polarisiert Republikaner bleib bei ihm, seine Unterstützung durch mächtige Parteikollegen lässt nach. Zuletzt gratulierte der republikanische Mehrheitsführer des Senats, Mitch McConnell Joe Biden zu seinem Sieg. Vizepräsident Mike Pence hat aber bisher akribisch vermieden, klare Aussagen zu machen.

Vizepräsident Mike Pence muss sich für Donald Trump geschlagen geben

Am 6. Januar muss er seine Farben zeigen, wenn der Senat zusammentritt, um die formelle Wahl von zu genehmigen Joe Biden vom Wahlkomitee zu bestätigen. Als Vizepräsident ist Mike Pence gleichzeitig Präsident des Senats wird es daher nicht vermeiden können, eine zumindest nüchterne Bestimmung des Ergebnisses der Senatssitzung zu vermeiden. Wie groß die Wut von Donald Trump es mag sich als der Fall herausstellen, aber er kann von seinem Amt entbunden werden Pence nicht: Dies würde ein Amtsenthebungsverfahren erfordern, das nur das Repräsentantenhaus einleiten kann. Zuletzt bat Generalstaatsanwalt William Barr um eine Trümpfe Schmecken Sie zu wahrheitsgemäße Bemerkung für US-Wahl 2020 sein Büro aufgeben.

NEU: @VP plant nächsten Monat eine Reise nach Polen, Bahrain und Israel. Seine Abreise könnte Stunden dauern, nachdem er die Bestätigung von Bidens Sieg durch den Kongress überwacht hat – eine Pflicht, die er als Präsident des Senats mit @nahaltoosi https://t.co/yDUfHEDYQ4 – Gabby Orr (@GabbyOrr_) 17. Dezember 2020

Nach Bidens Amtsantritt nach Vereidigung als 46. ​​Präsident der USA Der 20. Januar ist die politische Karriere von Donald Trump oder seine Familienmitglieder gehen nicht plötzlich vorbei. Das könnte auch Pence bewegen, Trumpf ihnen so treu wie möglich zu bleiben.

Trotz der Entfernung zu Donald Trump: Mike Pence unterstützt weiterhin Republikaner

War Mike Pence gelingt auch, weil die US-Wahlen 2020 Insgesamt sind noch nicht vorbei: Georgia wählt seine beiden Senatoren in einer Stichwahl am 5. Januar. Hier ist beteiligt Pence beschäftigt Kampagnen. Fragen Sie ihn das Kampagnenteam von Donald Trump für Unterstützung, Hilfe Pence, ansonsten ist er derzeit in Georgien am hilfreichsten, so einer seiner Mitarbeiter bei “Politico”.

Das Mike Pence Laut dem Weißen Haus ist das tatsächliche Einsteigen in ein Flugzeug nach Osten am 6. Januar noch nicht bestätigt. Wenn ja, dann wurde der Termin nur weil gemacht Pence wird zuvor zu anderen Terminen verpflichtet worden sein. Wenn Donald Trump wäre mit dieser Begründung zufrieden, ist ungewiss. (Matthis Pechtold)

