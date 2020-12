Teerückruf in Deutschland: Drogerie warnt derzeit vor fatalen Fehlern

Ein beliebter Tee wird derzeit zurückgerufen. Bestimmte Menschen sind besonders gefährdet, ihre Gesundheit zu schädigen.

Deutschland – Besonders im Winter wird es am meisten sein Tee getrunken. Immer mehr Hersteller entwickeln Weihnachtsgeschmack. Das Müller Drogeriekette aber machte einen fatalen Fehler.

Rückruf von Tee: Müller warnt mit seinem eigenen Produkt vor Gesundheitsschäden

Denn mit dem Artikel “Müllers Teestube – Süßer Mandelfruchttee„Angeblich ein Falsche Kennzeichnung kam. Das Zutatenliste auf der Verpackung entspricht laut produktwarnung.eu nicht der tatsächliche Inhalt des Produkts.

Zum Allergiker im schlimmsten Fall könnte der Konsum tödlich enden. Weil gerade jetzt Unverträglichkeit gegenüber NüssenMandeln sind in diesem Fall nicht gerade selten. Eine solche Allergie kann Magen-Darm-Beschwerden und Übelkeit, Atemprobleme oder einen juckenden Hautausschlag verursachen (mehr Rückrufe und Warnungen auf RUHR24.de).

Bei einem Rückruf von Edamame-Bohnen wurde das entsprechende Allergenetikett auf der Verpackung vergessen.

Tee von Müller: Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen

Wenn ein Allergie gegen Mandeln bekannt zu sein Kunden Daher wird gebeten, den Konsum des Produkts sofort einzustellen. Betroffen ist die Chargennummer CH0806287 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. April 2022 in der 125g-Packung des Herstellers Krämers Teehandel GmbH. Das Produkt ist nur bei erhältlich Müller Drogeriekette verkauft.

Kunden können das betroffene Produkt an jede Müller-Niederlassung zurücksenden. Das Kaufpreis wird auch ohne Vorlage der Quittung erstattet, wie merkur.de* gemeldet.

Produktrückrufe in Deutschland: ständige Kontrolle in der Lebensmittelindustrie

Es ist jetzt immer häufiger, dass Produkte zurückgerufen und vom Markt genommen werden. Aber das liegt nicht an der minderwertige Qualität Von den in Supermärkten und Discountern angebotenen Produkten sind die Standards in Deutschland nach wie vor hoch.

Hersteller sind einfach verantwortungsbewusster als zuvor. Jedes Jahr werden über 500.000 Betriebe der rund 1,2 Millionen in der Lebensmittelindustrie registrierten Unternehmen inspiziert. Das wissen oder ahnen Risiko durch das Produkt Die zuständige Behörde ist unverzüglich zu informieren. * merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.