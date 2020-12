Cyberpunk 2077 mit Nvidia DLSS: Das Zeitalter der KI-Grafik beginnt

Cyberpunk 2077 ist endlich da – – und leider kaputt. Dennoch zeigt das Bug-Meisterwerk im großen Stil, warum KI-Upscaling die Zukunft der Spielgrafik ist.

Erster Akt: Cyberpunk 2077 ist eine Katastrophe für die renommierten Entwickler von CD Projekt Red. Das Spiel ist ein Bug-Fest und läuft auf alten Konsolen so schlecht, dass Sony das Spiel aus dem PlayStation Store entfernt.

Zweiter Akt: Nvidia entfernt die Proben von den Hardwaretestern bei Hardware Unboxed, da sie in ihren Berichten über Nvidia-Karten nicht detailliert auf Ray Tracing und DLSS eingehen. Nach einem erstklassigen Shitstorm entschuldigt sich Nvidia und liefert erneut Testproben.

Genau der richtige Zeitpunkt, um über beide Themen zu berichten: DLSS und Cyberpunk 2077. Warum? Denn das Unfallprojekt von CD Projekt Red zeigt, warum eine neue Ära mit der KI-Hochskalierung in Bezug auf Spielgrafik und Computerleistung beginnt.

Nachtstadt Macht bescheiden

Ich bin einer der wenigen, die das tun Geforce RTX 3060 Ti (Testberichte) könnte bekommen. Für mich ist Cyberpunk 2077 der erste Titel, den ich mit DLSS spiele. Angesichts der hohen Hardwareanforderungen und meiner hohen Bildschirmauflösung (3840 x 1600) habe ich keine Wahl.

Mit der hohen Zielauflösung, allen Details und der aktivierten Strahlverfolgung läuft Cyberpunk dank DLSS mit 45 Bildern pro Sekunde relativ stabil. Wenn Sie an 144 Hz gewöhnt sind, sieht es nicht sehr flüssig aus – aber das Spielerlebnis ist dank G-Sync flüssig.

Ohne DLSS und mit noch aktivierter Raytracing-Funktion fällt die Bildrate jedoch in den nicht abspielbaren Bereich von etwa 20 Bildern pro Sekunde. Für mich macht DLSS den Unterschied zwischen spielbar und nicht spielbar, wenn ich die Welt des Cyberpunk in ihrer ganzen Pracht erleben möchte.

Selbst High-End-Hardware benötigt KI-Hilfe

Es sieht ähnlich aus mit einem RTX 3080 (Testberichte) Aus: In der 4K-Auflösung mit aktivem Raytracing ohne DLSS werden in Benchmarks nur 25 bis 30 Bilder pro Sekunde verwaltet. Mit DLSS verdoppelt sich jedoch die Bildrate.

Cyberpunk 2077 (Infos & Anleitungen) ist entweder so schlecht optimiert oder so Next-Gen, dass selbst die derzeit stärkste Hardware in 4K nicht 60 Bilder pro Sekunde mit vollständigen Details erstellen kann.

Digital Foundry nennt Cyberpunk bereits “die neue Crysis”, das Videospiel, das jahrelang jede Hardware an ihre Grenzen brachte. Vielleicht ist Cyberpunk ein Beweis dafür Maurisches Gesetz ist eigentlich tot.

In jedem Fall: Künstliche Intelligenz ist hier um zu helfen.

Nvidias DLSS ist mit Version 2.0 auf dem neuesten Stand werde der ultimative Performance-Hack. Die Bildqualität der AI-generierten Bilder kann in Einzelfällen sogar die der nativen Berechnung übertreffen, und selbst wenn dies nicht immer gelingt, kommt sie zumindest der ursprünglichen Qualität nahe.

Eine höhere Auflösung hilft DLSS

Es gilt: Je höher die Zielauflösung, desto besser die Qualität von DLSS. Dies liegt daran, dass die DLSS-Einstellung „Qualität“ in Cyberpunk ein 4K-Bild aus einem 1.440p-Bild extrapoliert, während bei einer Zielauflösung von 1.080p nur ein 720p-Bild als Eingabe verwendet werden kann. Selbst die am besten ausgebildete KI kann aus einer kleinen Menge anfänglicher Informationen nicht zu viele Details addieren.

Niedrigere DLSS-Einstellungen wie „Leistung“ oder „Ultra-Leistung“ reduzieren die Auflösung der Ausgabebilder weiter und sind daher nur für Monitore mit sehr hoher Auflösung vorgesehen. Nvidia hat die letztere Einstellung speziell für die 8K-Auflösung trainiert.

Sobald Sie die richtigen Einstellungen gefunden haben, können Unterschiede in der Bildqualität zwischen AI-Interpretation und nativer Anzeige nur bei genauem Hinsehen festgestellt werden. Im Durchschnitt sieht das Bild sogar noch besser aus, da DLSS einen Anti-Aliasing-Effekt hat und Objekte wie Zäune oder Vegetation weniger flackern und daher schärfer erscheinen.

Leider verwendet Cyberpunk 2077 eine ziemlich aggressive Form von „Temporal Anti-Aliasing“ (TAA), die nicht deaktiviert werden kann und zu Bildstreifen in sich schnell bewegenden Objekten führen kann. Dies geschieht jedoch hin und wieder auch bei deaktiviertem DLSS.

KI-Upscaling könnte die wichtigste grafische Innovation seit dem 3D-Beschleuniger sein

Night City ist eine echte Erfahrung mit Raytracing: Die verbesserte Beleuchtung und Reflexion tragen erheblich zur Atmosphäre der virtuellen Spielwelt bei. Wenn Sie es selbst nicht erleben können, sollten Sie es tun Ray-Tracing-Video von Digital Foundry ansehen. Ohne DLSS wäre diese Erfahrung selbst auf der schnellsten PC-Hardware eine ruckelige Show.

Cyberpunk ist für mich ein Beweis dafür, dass Nvidia-Chef Jensen Huang Recht hat, wenn er sagt, dass die Leistung moderner Grafikkarten nicht mehr nur anhand der Rasterleistung gemessen werden kann.

Raytracing-Hardware und spezielle KI-Hardware verändern das Spiel mit immer schnelleren Grafikchips und mehr Transistoren drastisch: Künstliche Intelligenz ist seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten die wichtigste grafische Innovation.

Die Abenteuer von V in Night City zeigen mir daher auch, dass AMD dringend eine Alternative zu Nvidias DLSS benötigt. Die angekündigte Super Resolution soll diese Alternative sein, aber es ist noch unklar, wie gut die Technologie ohne spezielle AI-Chips auf AMDs funktioniert RX-6000-Karten (Testberichte) funktioniert und ob es der Qualität und Leistung von Nvidias DLSS nahe kommt.

Wenn AMD jedoch in Zusammenarbeit mit Microsoft, auf dessen DirectML-Plattform FidelityFX Super Resolution basiert, eine echte DLSS-Alternative anbieten sollte, profitieren auch Besitzer älterer Nvidia-Karten und insbesondere Konsolenspieler. Das würde AI definitiv dazu bringen, den neuen Grafikstandard zu verbessern und einen großen visuellen Sprung zu machen.

Bis dahin sollten die empfohlenen Hardwareanforderungen für Cyberpunk 2077 den folgenden Hinweis enthalten: AI-Upscaler von Nvidia erforderlich.

