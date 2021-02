Liverpool für das Champions-League-Spiel in Leipzig aus Deutschland ausgeschlossen

Liverpool wurde am 16. Februar die Einreise nach Deutschland für ein Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig verboten, da aufgrund der Pandemie strenge Einreisebestimmungen gelten, teilte das deutsche Innenministerium am Donnerstag mit.

“Die deutsche Bundespolizei hat RB Leipzig heute darüber informiert, dass der beschriebene Fall keine Ausnahme darstellt”, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums.

Nach den UEFA-Regeln muss Leipzig einen Weg finden, das Hinspiel der letzten 16 Spiele auszurichten, oder es muss durch eine 0: 3-Niederlage verloren gehen. Die Spielplanung wurde jedoch durch die geltenden Reisebeschränkungen erschüttert.

Oliver Mintzlaff, CEO von RB Leipzig, sagte, der Verein werde einen anderen Austragungsort für das Spiel finden.

“Wir sind in Gesprächen und arbeiten an einer Lösung. Wir werden irgendwo spielen”, sagte er gegenüber der deutschen AFP-Niederlassung SID.

Die neuen deutschen Regeln, die voraussichtlich bis zum Tag nach dem Spiel gelten, verbieten Reisende aus Ländern, die von neuen, ansteckenden Coronavirus-Varianten wie Großbritannien betroffen sind.

Obwohl es einige Ausnahmen für Mediziner und andere in Schlüsselberufen gibt, hat das Innenministerium wiederholt erklärt, dass es “keine besonderen Bestimmungen für Profisportler” gibt.

Mögliche Lösungen sind das Spielen des Spiels in einem anderen Land oder das Ändern der Heim- und Auswärtsspiele der Auslosung, um das Hinspiel in Liverpool zu spielen.

Leipzig, das in der vergangenen Saison das Halbfinale des Wettbewerbs erreicht hat, wird am 10. März zum Rückspiel nach Liverpool reisen, das wie alle Top-Spiele in Europa hinter verschlossenen Türen ausgetragen wird.

Es ist unklar, ob der Leipziger Schwesterverein RB Salzburg das Spiel am 16. Februar in der Red Bull Arena ausrichten könnte. Die österreichische Mannschaft trifft dort zwei Tage später in einem Europa-League-Spiel auf den spanischen Klub Villarreal.

“Die Europa League hat ein anderes Image als die Champions League. Das Stadion muss also zwei Tage vorher vorbereitet werden und das Gras muss in einwandfreiem Zustand sein”, sagte der Salzburger Mediensprecher Christian Kircher gegenüber der deutschen Zeitung Passauer Neue Presse.

Die Entscheidung wirft auch ein Fragezeichen über ein anderes Spiel in den letzten 16 der Champions League zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City, das am 24. Februar in Deutschland ausgetragen werden soll.

Die Champions League, Europas größter Klubwettbewerb, wurde in der vergangenen Saison durch die Pandemie schwer gestört.

Er wurde suspendiert, als der Sport in Europa im März eingestellt wurde.

Die UEFA beschloss daraufhin, den Wettbewerb im August als „Final Eight“ -Turnier in Lissabon ohne Zuschauer zu beenden. Bayern München besiegte Paris Saint-Germain im Finale mit 1: 0.

mfp / gj / pb