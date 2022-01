US-Fluggesellschaften im Südchinesischen Meer und in Taiwan melden einen neuen chinesischen Einfall

Der Flugzeugträger der US-Marine USS Carl Vinson legt am 5. März 2018 in einem Hafen in Danang, Vietnam, an. REUTERS/Kham/File Photo

TAIPEI, 24. Januar (Reuters) – Zwei Gruppen von US-Flugzeugträgern sind zu Trainingszwecken in das umstrittene Südchinesische Meer eingedrungen, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit, als Taiwan einen neuen Einfall der chinesischen Armee an der Spitze der Wasserstraße meldete, darunter a furchterregendes neues Elektroniksystem. Kriegsflugzeug.

Das Südchinesische Meer und die Autonomie Taiwans sind zwei der heikelsten territorialen Probleme Chinas, und beide sind häufige Spannungsfelder zwischen den Vereinigten Staaten und China.

US Navy Schiffe regelmäßig navigieren in der Nähe von chinesisch besetzten Inseln im Südchinesischen Meer, um chinesische Souveränitätsansprüche anzufechten, sowie über die Taiwanstraße, was Peking verärgert.

Das US-Verteidigungsministerium sagte, die beiden Trägerkampfgruppen der US Navy, angeführt von ihren Flaggschiffen USS Carl Vinson und USS Abraham Lincoln, hätten am Sonntag ihre Operationen im Südchinesischen Meer aufgenommen.

Die Trägergruppen werden Übungen durchführen, darunter U-Boot-Abwehroperationen, Luftkriegsoperationen und Seeverbotsoperationen, um die Kampfbereitschaft zu verbessern, hieß es in einer Erklärung.

Die Ausbildung werde völkerrechtskonform in internationalen Gewässern stattfinden, fügte das Verteidigungsministerium hinzu, ohne nähere Angaben zu machen.

„Operationen wie diese ermöglichen es uns, unsere glaubwürdige Kampffähigkeit zu verbessern, unsere Verbündeten und Partner zu beruhigen und unsere Entschlossenheit als Marine zu demonstrieren, regionale Stabilität zu gewährleisten und bösartigen Einflüssen entgegenzuwirken“, sagte Konteradmiral JT Anderson, Kommandant der Streikgruppe angeführt von der USS Abraham Lincoln, wie sie sagen.

Die beiden Trägergruppen wurden am Sonntag von der US-Marine gemeldet, als sie mit der japanischen Marine in der Philippinischen See trainierten, einem Gebiet, das Gewässer östlich von Taiwan umfasst.

Nachrichten über US-Operationen fallen mit Taiwan zusammen Berichte der jüngste massive Einfall der chinesischen Luftwaffe in ihre Luftverteidigungsidentifikationszone – 39 Flugzeuge – in einem Gebiet in der Nähe der von Taiwan kontrollierten Pratas-Inseln im nördlichen Teil des Südchinesischen Meeres.

Taiwan meldete am Montag weitere 13 chinesische Flugzeuge in der Region, darunter ein Y-8-U-Boot, das laut einem Bericht durch den Bashi-Kanal fliegt, der Taiwan von den Philippinen trennt und den Pazifik mit dem Südchinesischen Meer verbindet bereitgestellt. vom taiwanesischen Verteidigungsministerium.

Das Ministerium fügte hinzu, dass zwei chinesische J-16D an der Mission teilnahmen, obwohl sie in der Nähe der chinesischen Küste gehalten wurden, eine neue elektronische Angriffsversion des J-16-Jägers, die entwickelt wurde, um Flugabwehrsysteme der Art anzugreifen, auf die sich Taiwan stützen würde einen Angriff abwehren.

China muss sich noch dazu äußern, hat aber zuvor gesagt, dass die Missionen darauf abzielen, seine Souveränität zu schützen und eine Einmischung von außen in seine Souveränitätsansprüche über das demokratisch regierte Taiwan zu verhindern.

Sicherheitsquellen sagten Reuters zuvor, dass Chinas Flüge in die Taiwan-Verteidigungszone wahrscheinlich auch eine Reaktion auf ausländische militärische Aktivitäten sind, insbesondere von US-Streitkräften in der Nähe der Insel, um zu warnen, dass Peking Taiwan überwacht und in der Lage ist, mit allen Eventualitäten umzugehen.

Taiwan nennt Chinas wiederholte militärische Aktivitäten in der Nähe einen „Grauzonenkrieg“, der sowohl darauf abzielt, die taiwanesischen Streitkräfte durch wiederholtes Drängeln zu zermürben als auch Taiwans Reaktionen zu testen.

Das Südchinesische Meer, das von lebenswichtigen Schifffahrtsstraßen durchzogen ist und auch Gasfelder und reiche Fischgründe enthält, wird ebenfalls von Taiwan beansprucht, während Vietnam, Malaysia, Brunei und die Philippinen Teile davon beanspruchen.

