Experian erweitert seine Zusammenarbeit mit Intrum Schweiz zur Entwicklung seines DA…

DACH-weite Bonitätsinformationen für Schweizer Intrum-Kunden

Baden-Baden/Schwerzenbach, 24. Januar 2022: Experian verlängert seine strategische Partnerschaft mit Intrum Schweiz und erweitert damit sein Engagement in der DACH-Region. Intrum-Kunden in der Schweiz profitieren nun von Marktinformationen aus Deutschland und Österreich, die ihnen Zugang zu weiteren Zielgruppen innerhalb der DACH-Region verschaffen.

Durch diese Partnerschaft erweitert Intrum sein bestehendes Angebot an Kredit-Scoring-Daten um Verbraucherdaten aus Deutschland und Österreich. Über eine bereits bestehende Schnittstelle können Schweizer Unternehmen nun ganz einfach aussagekräftige Informationen über ihre ausländischen Kunden erhalten. Ob Überprüfung der postalischen Richtigkeit einer ausländischen Adresse oder Durchführung einer selektiven Kundenrisikobewertung, Intrum und Experian bieten Schweizer Unternehmen durch ihre Zusammenarbeit die gesamte Bandbreite an Bewertungskriterien. Mit diesen Daten können Unternehmen Zahlungsausfälle aufgrund schlechter Bonität oder Betrug reduzieren sowie manuelle Prozesse durch selektivere Bonitäts- und Adressinformationen reduzieren.

„Ich freue mich sehr über diese Partnerschaft in der DACH-Region. Wir haben uns bewusst auf die Schweiz konzentriert: In diesem Wachstumsmarkt sehen wir große Chancen, mit unserem Kerngeschäft langfristig ein entscheidender Player zu werden“, kommentiert Marco Kaiser, Vice President Business Development bei Experian DACH.

Von dem neuen Angebot profitieren einerseits Unternehmen, die bereits Beziehungen zu Kunden in Deutschland oder Österreich unterhalten. Andererseits eröffnet es aber auch interessante Möglichkeiten für Unternehmen, die eine Expansion in benachbarte deutschsprachige Länder planen, sich aber aufgrund möglicher Zahlungsausfälle bisher noch nicht getraut haben. Die ersten Schweizer E-Commerce-Unternehmen greifen bereits auf qualitativ hochwertige Daten über den Credit Information Datenpool von Intrum zu. Durch den Einsatz zuverlässiger und schneller Prozesse können sie ihren Kundenstamm schnell auf die DACH-Region erweitern, ohne ihre Ausfallquote zu erhöhen.

Durch Geselligkeit Webseite oder über eine moderne Programmierschnittstelle erhalten Kunden alle Informationen direkt aus einer Hand und können sich so auf ihre Wachstumsstrategie konzentrieren.

Experian und Intrum als perfekte Partner

Experian ist internationaler Marktführer und bietet seinen Kunden eine hohe Datenqualität und erstklassige Serviceverfügbarkeit. Das Unternehmen verfügt über Expertise in einer Vielzahl von Branchen und kombiniert fortschrittliche Daten, Technologien und Analysen, um aussagekräftige Erkenntnisse zu generieren, die seine Kunden durch innovative Entscheidungsplattformen und Dashboards nutzen können. Auf diese Weise hilft Experian Unternehmen, intelligente, datengestützte Kreditentscheidungen zu treffen, ein effektives Betrugs- und Identitätsmanagement voranzutreiben und nachhaltige Wachstumsstrategien zu entwickeln und umzusetzen.

Als führender Anbieter von Kreditauskünften bietet Intrum Adress- und Bonitätsdaten zu praktisch jeder Person in der Schweiz an. Kredit-Scores werden täglich durch Intrums eigene Datensammlung aktualisiert und kontinuierlich durch zusätzliche externe Datenquellen erweitert. Intrum bietet seinen Kunden das bestmögliche Risikomanagement und bietet Compliance-Überwachungslösungen und Betrugspräventionsdienste an. Darüber hinaus verfügt Intrum über eine eigene Unternehmensdatenbank, die in Verbindung mit der Verbraucherdatenbank eine umfassende Risikobewertung aller möglichen Geschäftspartner ermöglicht. Mit aussagekräftigen Kreditinformationen hilft Intrum der Schweizer Wirtschaft, strategische Geschäftsentscheidungen zu treffen, ohne das Ausfallrisiko zu erhöhen.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Experian zu verlängern“, sagt Martin Honegger, Director of Sales and Business Development bei der Intrum AG. „Nun können wir unseren Schweizer Kunden den Benchmark für Bonitätsauskünfte in der DACH-Region bieten, wie sie es bereits von unseren Bonitätsauskünften in der Schweiz kennen. Mit Smart Data von Experian bündeln wir unsere Expertise, um unseren Kunden zu helfen, sich in den Nachbarländern weiterzuentwickeln.“

Eine strategische Partnerschaft zum Ausbau

„Unsere Kunden in der Schweiz profitieren nun von einer besseren Datenqualität aus der gesamten DACH-Region sowie einer besseren Risikobewertung, was ihnen den Zugang zu neuen Zielgruppen in der DACH-Region ermöglicht. Nachdem die Experian-Kunden seit 2017 Bonitätsauskünfte von Intrum erhalten können Irgendwann ist dies bereits der zweite Schritt einer erfolgreichen Partnerschaft, die wir weiter ausbauen und in Kürze weitere gemeinsame Produkte und Dienstleistungen der Öffentlichkeit vorstellen werden», sagt Reto Schläpfer, Geschäftsführer von Experian Schweiz. Beide Unternehmen sind bereits dabei die Planungs- und Umsetzungsphase weiterer Angebote, die den Schweizer Informationsmarkt nachhaltig verändern und voranbringen werden.

Über Experian DACH

Experian ist der weltweit führende Anbieter von Informationsdiensten. Experian hilft Verbrauchern und unseren Kunden, Daten vertrauensvoll zu nutzen. Experian hilft Einzelpersonen, die Kontrolle über ihre Finanzangelegenheiten zu übernehmen und Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten. Experian hilft Unternehmen, kluge Entscheidungen für Wachstum zu treffen, und Kreditgebern, Kredite verantwortungsbewusst zu vergeben. Organisationen erhalten die Tools, die sie benötigen, um sich vor Identitätsdiebstahl und Kriminalität zu schützen.

2020 erwarb das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung am Geschäftsbereich Risk Management von Arvato Financial Solutions und etablierte Experian DACH als regional führenden Dienstleister für Risiko-, Betrugs- und Identitätsmanagement.

Experian bietet Unternehmen jeder Größe und in allen Branchen die passenden Services und Lösungen. Die flexiblen Branchenlösungen des Unternehmens basieren auf einschlägigen Best Practices. Sie bieten E-Commerce-Betreibern, Versicherungen, Finanzdienstleistern und Telekommunikationsunternehmen die beste Basis für ihr Risiko-, Betrugs- und Identitätsmanagement. Bei Bedarf entwickelt Experian auch maßgeschneiderte, unternehmensspezifische Lösungen, um den Herausforderungen der Kunden besser gerecht zu werden.

Experian beschäftigt rund 17.800 Mitarbeiter in 45 Ländern auf der ganzen Welt. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologie, Menschen und Innovation, um seinen Kunden das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Experian ist an der London Stock Exchange (EXPN) notiert und ein integraler Bestandteil des FTSE 100-Index.

Weitere Informationen finden Sie unter www.experian.de

