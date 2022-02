US-Botschafter bei der NATO zu Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, Wirtschaftssanktionen

Die US-Botschafterin bei der NATO, Julianne Smith, sagte, die USA und ihre Verbündeten signalisierten Russland weiterhin, dass sie bereit seien, auf eine Eskalation zu reagieren, unter anderem durch die Verhängung „massiver Wirtschaftssanktionen und Konsequenzen“.

„Wir prüfen alle Optionen“, sagte sie am Donnerstag gegenüber Hadley Gamble von CNBC.

Auf die Frage, ob Sanktionen in ihrer Wirksamkeit begrenzt seien, sagte Smith, es gebe „noch keinen Hinweis“ auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin hat entschieden, was mit den Truppen geschehen soll, die er an der Grenze zur Ukraine stationiert hat.

„Wir versuchen, die Auswahl für Präsident Putin zu schärfen, während er hier seine Optionen abwägt“, fügte sie hinzu.

Die wachsende Militärpräsenz an der Grenze hat Ängste vor einem Krieg zwischen Moskau und Kiew geweckt. Die Verhandlungen mit den USA und anderen westlichen Mächten brachten keine großen Fortschritte, und die Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen, hat Russland nicht dazu gedrängt, die Situation zu deeskalieren.

Der ehemalige Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, sagte zuvor gegenüber CNBC, dass Sanktionen gegen Nord Stream 2 Russland schwächen und Putin von einem Angriff abhalten würden. Nord Stream 2 ist ein Pipelineprojekt, das die Ukraine umgehen und Gas von Russland nach Europa transportieren würde.

Der Kreml hat bestritten, dass er plant, in die Ukraine einzumarschieren, was eine Wiederholung der illegalen Annexion und Besetzung der Krim im Jahr 2014 wäre.