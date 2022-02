Der einfache Modus von Dying Light 2 ist der beste Weg, um das Spiel zu starten

Der Typ fällt? Das bin ich. Der Typ tritt? Das ist Sterbendes Licht 2’s Normaler Schwierigkeitsgrad. Bild : Techland

Videospiele können manchmal schwierig sein. Sie erfordern Genauigkeit, Aufmerksamkeit, Geschicklichkeit und vor allem Geduld. Daher ist das Spielen auf Normal nicht immer eine Option, besonders wenn Sie in einem bestimmten Genre eingerostet sind oder eine Behinderung haben, die Ihr Gameplay behindert. Sterbendes Licht 2, die Fortsetzung des Vorgängers von Techland aus dem Jahr 2015, ist mit seinen aggressiven Banditen und noch aggressiveren Zombies bereits eine Herausforderung. Warum es noch schwieriger machen, wenn das Spiel drei eingebaute Schwierigkeitsmodi zur Auswahl hat? Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass es in Ordnung ist, wenn Sie zu Beginn des Spiels wie ich in den Arsch gehauen werden, wenn Sie den Schwierigkeitsgrad für eine Weile verringern. Nein wirklich, es ist in Ordnung!

Sterbendes Licht 2 sieht, wie Sie den neuen Protagonisten Aiden Caldwell steuern, der sich in Villedor auf der Suche nach seiner Schwester Mia wiederfindet. Die Erzählung ist was auch immer, eine uninteressante Rachegeschichte voller Korruption und Gier, die nirgendwohin führt oder etwas sagt. Das ist aber nicht der Punkt. Hier geht es darum, sich durchzukämpfen und zu parken 500 Stunden Inhalt, von denen die meisten ziemlich herausfordernd sind, wenn Sie es auf der Standardschwierigkeit belassen.

Wie die meisten Spiele Sterbendes Licht 2 hat drei Schwierigkeitsmodi: Leicht, Normal und Schwer, wobei Normal beim Hochfahren standardmäßig ausgewählt ist. Sie denken vielleicht, dass Normal nichts ist, dass Sie die Herausforderung, die es darstellt, problemlos bewältigen können, und vielleicht können Sie es! Mehr Macht für dich, wenn das der Fall ist, aber ehrlich gesagt, war Normal am Anfang etwas schwer für mich. Es könnte daran gelegen haben Sterbendes Licht kam 2015 heraus und ich habe das Spiel seitdem nicht mehr gespielt Die folgende Die Erweiterung wurde 2016 eingestellt. Aber mein Licht starb links und rechts, als ich Techlands Zombie-RPG-Fortsetzung durchquerte. Banditen hackten auf meine Gesundheit ein. Zombies haben mich aufgefressen. Ich verstehe, dass die Welt des Spiels mich tot sehen will, und Normal unterstreicht diesen Eindruck.

Also bin ich gestorben. Viel. Immer und immer wieder, bis ich die Schwierigkeit des Spiels verringerte. Und lassen Sie mich Ihnen sagen, seitdem läuft alles reibungslos.

Wenn Sie das Spiel pausieren – was jederzeit während des Spiels möglich ist – und den Text „Optionen“ auswählen, befinden Sie sich im Menü „Einstellungen“. Navigieren Sie von dort zur Registerkarte Spiel und oben sehen Sie den Schwierigkeitsgrad. Gehen Sie voran und ändern Sie dies in das, was Sie handhaben können, aber ich empfehle Easy. Zumindest für den Anfang. Sie können den Schwierigkeitsgrad jederzeit ändern. Und keine Sorge, ständiges Ändern lädt Ihren Speicherstand nicht neu, lässt Sie keinen Fortschritt verlieren oder so etwas.

Das Heruntergehen auf Easy führte zu einem merklichen Unterschied beim Spielen Sterbendes Licht 2. Es fühlte sich an, als hätte ich härter zugeschlagen, länger gerannt und mehr Zombieküssen standgehalten. Es gab mir den Raum, die Mechanik zu verstehen. Es ließ mich auch die Geschichte und insbesondere die Interaktionen der Charaktere genießen, von denen es viele gute gibt. Seitdem habe ich den Schwierigkeitsgrad wieder auf Normal geändert, nachdem ich etwa 30 Stunden in das Spiel investiert hatte, aber mit Easy zu beginnen, gab mir die Klarheit, die Steuerung in den Griff zu bekommen, damit ich sowohl im Kampf als auch im Parkour so effektiv wie möglich bin. Auf Normal ist das nicht unbedingt möglich, wenn Banditen und Zombies versuchen, Ihnen den Tag zu vermiesen.

Es gibt diese seltsame Abneigung nicht nur gegen einfache Modi, sondern auch gegen Schwierigkeitseinstellungen im Allgemeinen. Es ist, als ob das Spielen auf etwas anderem als Normal oder was auch immer die Standardeinstellung ist, dazu führen würde, dass Ihre Gamer™-Karte widerrufen wird. Diese Mentalität, dass das Spielen auf Easy dich zu einem unterlegenen Spieler macht, ist unsinniger Bullshit. Entwickler haben aus einem bestimmten Grund Schwierigkeitseinstellungen in ihre Spiele eingebaut. Benutze sie! Sterbendes Licht 2 ist eine Herausforderung, muss aber nicht am Anfang stehen.