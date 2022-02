NFL „kann es besser machen“ in Sachen Vielfalt

„Die NFL und unsere Clubs setzen sich zutiefst dafür ein, gerechte Beschäftigungspraktiken zu gewährleisten, und machen weiterhin Fortschritte bei der Bereitstellung gerechter Chancen in allen unseren Organisationen“, heißt es in der NFL-Erklärung. „Vielfalt ist der Kern von allem, was wir tun, und es gibt nur wenige Themen, denen unsere Clubs und unser internes Führungsteam mehr Zeit widmen. Wir werden uns gegen diese Behauptungen verteidigen, die unbegründet sind.“