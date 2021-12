Urban Garden in Rio ernährt Hunderte von Familien im ehemaligen „Bruchland“

RIO DE JANEIRO, 5. Dezember (Reuters) – Das Viertel Manguinhos in Rio de Janeiro, ein Slum, in dem Drogenabhängige einst Crack rauchten und Einheimische Müll entsorgten, wurde in einen Gemeinschaftsgemüsegarten umgewandelt, der heute etwa 800 Familien mit galoppierender Nahrungsmittelinflation ernährt .

Der Stadtgarten umfasst nach Angaben der Koordinatoren des „Hortas Cariocas“-Programms in Rio de Janeiro die Fläche von vier Fußballfeldern und ist damit einer der größten seiner Art in Lateinamerika.

„Dieses spezielle Gebiet wurde als ‚Cracolândia‘ genutzt“, sagte Julio Cesar Barros, ein bei der Stadt beschäftigter Agronom. „Wenn Sie an einem Mittwoch um 10 Uhr morgens hier ankommen, finden Sie in dieser Gegend vielleicht zwei- oder dreitausend Leute, die Crack rauchen.“

Barros sagte, er habe 2006 das Projekt „Hortas Cariocas“ ins Leben gerufen, um in verschiedenen Teilen der Stadt Gemüse anzubauen und einkommensschwache Einwohner mit Bio-Produkten zu versorgen. Er sagte, dass die Stadtgärten auch dazu beitragen, die unregelmäßige Besetzung gefährlicher Gebiete zu verhindern, die anfällig für Überschwemmungen oder Erdrutsche sind.

Drohnenfoto einer Person, die im Horta de Manguinhos (Manguinhos-Gemüsegarten), dem größten städtischen Garten Lateinamerikas, im Rahmen des vom Rio-Umweltminister de Janeiro entwickelten Projekts „Hortas Cariocas“ in der Favela Manguinhos in Rio de . arbeitet Janeiro, Brasilien 1. Dezember 2021. REUTERS / Pilar Olivares Weiterlesen

„Während ich pflanze [seeds] Ich denke, in ein paar Tagen werde ich es ernten und nach Hause bringen, um es zu essen“, sagte Diane Silva, eine städtische Landarbeiterin das wir genießen, ich liebe es.“

Das Projekt hat sich laut Barros inzwischen auf 49 Gemüsegärten in ganz Rio ausgeweitet.

Ezequiel Dias, ein Einwohner von Manguinhos, der das Projekt koordiniert, sagte, die Initiative habe seine Gemeinde verändert.

„Es hat das Gesicht von Manguinhos verändert… unsere Gemeinden brauchen genau das: Frieden, Glück und ein besseres Leben. „

