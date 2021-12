UPDATE: Arianespace wird am Freitag zwei europäische Navigationssatelliten mit einer Sojus-Rakete starten. Sehen Sie es live.

Update für 3. Dezember: Aufgrund des schlechten Wetters hat Arianespace diesen Start erneut um 24 Stunden verschoben. Der Abflug ist nun für Samstag, 4. Dezember, geplant. Der genaue Zeitpunkt des angestrebten Starts wurde noch nicht bekannt gegeben.

Update für den 2. Dezember: Arianespace zielt nun auf den Start der Satellitenmission Galileo mit einer in Russland gebauten Sojus-Rakete am Freitag (3. Dezember) ab. Der Start ist für den 3. Dezember um 19:23 Uhr EST (0023 GMT) geplant.

Arianespace plant, heute Abend (2. Dezember) zwei neue europäische Galileo-Navigationssatelliten ins All zu schicken, die Sie live online verfolgen können.

ein Arianeraum Die Sojus-Rakete wird um 19:27 Uhr EST (21:27 Uhr Ortszeit um ) zwei Navigationssatelliten in die Umlaufbahn bringen Guyanesisches Weltraumzentrum Startplatz in Kourou, Französisch-Guayana, oder Freitag, 3. Dezember um 0027 GMT). Arianespace mit Sitz in Frankreich wird den Start voraussichtlich im Internet übertragen live auf youtube, die Sie sich hier ansehen können, sobald verfügbar. Arianespace beginnt in der Regel etwa 20 Minuten vor dem Start mit den Start-Webcasts.

Die Europäische Weltraumorganisation wird den Start auch per Webcast übertragen in seinem ESAWeb TV-Stream. Die Mission wird, wenn sie erfolgreich ist, den europäischen globalen Navigationssatelliten auf 28 Mitglieder erhöhen. Die fast sechs Jahre alte Konstellation dient weltweit 2,3 Milliarden Nutzern, sagte Arianespace in Startdokumentation.

Arianespace wird eine Sojus-Rakete einsetzen, die vom Progress Space Rocket Center, einem Teil der russischen Raumfahrtbehörde, produziert wird Roskosmos. Dies ist das vierzehnte Mal, dass die Partnerschaft darauf abzielt, eine Galileo-Mission ins All zu entsenden, sagte Arianespace.

Die Mission wird für die Europäische Weltraumorganisation (ESA) im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführt, um „strategische Autonomie und Souveränität in die EU zu bringen“. [European Union] Bürger und ihre Mitgliedstaaten“, sagte Arianespace über die Mission.

Galileo ist ähnlich wie in den Vereinigten Staaten Global Positioning System (GPS) und das russische Glonass-System, zielt jedoch darauf ab, den Europäern eine hausgemachte Alternative anzubieten, falls eines dieser anderen Systeme nicht verfügbar ist.

Die 26 Galileo-Satelliten, die sich derzeit im Orbit befinden, wurden sowohl von Sojus-Raketen als auch von der firmeneigenen Schwerlastrakete gestartet. Ariane 5. Arianespace plant in den kommenden Jahren sechs weitere Galileo-Satelliten mit Sojus und einer Ariane-6-Raketenversion der nächsten Generation, die als bekannt ist Ariane 62. Der Erstflug der Ariane-6-Rakete wird nun im Jahr 2022 erwartet, verschoben auf 2020.

Die heutige Mission, bekannt als Galileo FOC-M9, wird die 61. Mission sein, die Arianespace im Auftrag der ESA gestartet hat und den 83. und 84. Satelliten der Partnerschaft transportieren wird. Die gelieferten Satelliten werden sich dem Rest der Galileo-Konstellation in der mittleren Erdumlaufbahn bei 14.429 Meilen (23.222 Kilometer) anschließen, so ESA-Dokumentation.

