Paris Saint-Germain-Stürmer Kylian Mbappe deutet auf Wechsel zu Real Madrid hin

Mbappe gibt einen Hinweis auf den tatsächlichen Transfer

Die spanische Zeitung Marca berichtet, dass Kylian Mbappe diesen Sommer noch ablösefrei zu Real Madrid wechseln wird. Der 22-jährige französische Nationalstürmer könnte zu Beginn des neuen Jahres einen Vorvertrag mit dem Stürmer von Paris Saint-Germain unterzeichnen, und die Zeitung glaubt, dass ein kürzlicher Austausch auf Spanisch mit Thierry Henry seine Absichten nahelegt.

Überweisungen Arsenal plant Sommertransfer für Calvert-Lewin – Paper Round GESTERN UM 23:15 UHR

Standpunkt von Paper Round: Jeder ist sich bewusst, dass Mbappe zu Real Madrid wechseln möchte und es wird wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt dafür geben. Als kostenloser Transfer kann es ein hohes Gehalt und eine hohe Anmeldegebühr verlangen und es kann in ein Team passen, das nach einem neuen Leiter sucht. Mbappe muss nur PSG-Fans von seinem Rücken fernhalten, damit er die verbleibenden Monate seines aktuellen Vertrags genießen kann.

„Real Madrid ist das beste Team der Welt“ – Ancelotti über „einen Ferrari“

West Ham kämpft mit Reiss Vertrag

Der Telegraph berichtet, dass West Ham Schwierigkeiten hat, Declan Rice an einen neuen Vertrag zu binden, wobei der 22-jährige Defensivspieler bis mindestens 2024 gelistet ist. Die Zeitung schlägt vor, dass Champions-League-Fußball helfen würde, aber Thomas Tuchel bei Chelsea ist begeistert von dem englischen Nationalspieler, obwohl er auch Monacos Aurélien Tchouameni in Betracht zieht.

Standpunkt von Paper Round: Tchouameni scheint selbst ein äußerst vielversprechender Spieler zu sein und wäre wahrscheinlich billiger als Rice, da er nicht die Vielseitigkeit des West Ham-Spielers hat und auch nicht den Vorteil hat, Engländer und lokaler Spieler zu sein. . Was West Ham betrifft, müssen sie den Spieler davon überzeugen, dass sie weiterhin erfolgreich sein können.

Benitez‘ Zukunft im Zweifel

Everton-Trainer Rafael Benitez könnte bald im Goodison Park aussteigen, nachdem er zu Beginn der Saison seine vielversprechende Form verloren hatte, berichtete The Mirror. Präsident Bill Kenwright hat mit Eigentümer Farhad Moshiri aus den USA eine Dringlichkeitssitzung einberufen, um die Zukunft des ehemaligen Liverpool-Managers im Verein für nächsten Montag mit Arsenal zu besprechen.

Standpunkt von Paper Round: Benitez hat sich manchmal in Vereinen gut geschlagen, aber trotz seines Erfolgs bei Chelsea und seiner Popularität bei Liverpool lässt er seine Mannschaften selten attraktiven Fußball spielen und da seine Leistungen in Newcastle kaum wahrnehmbar waren, sollte er nicht überraschen, dass Everton seinen bereits verliert Weg und der Manager verliert die Unterstützung, die er am Anfang bekommen hat.

United will Red-Bull-Trainer

Der Trainer der New York Red Bulls, Gerhard Struber, ist ein Ziel für Manchester United, der als Co-Trainer von Interimsmanager Ralf Rangnick zum Klub wechselt. Der 44-jährige Österreicher trainierte eine Jugendmannschaft, während der Deutsche bei RB Salzburg war und die MLS-Saison ist nun vorbei. Es ist unklar, wie lange es dauern würde, um es zu sichern, und es wäre eine Entschädigung fällig, berichtet The Sun.

Standpunkt von Paper Round: United kann dankbar sein, Michael Carrick und Ole Gunnar Solskjaer losgeworden zu sein, und Mike Phelan ist ebenfalls gestrichen, da keiner von ihnen die Fähigkeit oder das Verständnis gezeigt hat, ernsthafte taktische Raffinesse oder Kompetenz in der Motivation zu versprechen. Wenn Rangnick glaubt, dass Struber die Situation in Old Trafford verbessern kann, sollten sie schnell handeln.

Überweisungen United will Leipziger Nkunku- und Haidara-Paar – Paper Round GESTERN UM 2:50 UHR