Mainz gegen Wolfsburg

Beide Teams wollen drei Spiele ohne Sieg beenden, wenn sie gegeneinander antreten Bundesliga Unternehmen.

Mainz an der Mitteltischsäge btt in den letzten acht Spielen, darunter ein Pokalsieg in der Verlängerung, während Wolfsburg in der aktuellen Schwächephase mindestens zwei Tore pro Spiel erzielt hat.

Das letzte Auswärtsspiel der Wölfe in der Bundesliga war ein 2:2-Unentschieden gegen die vorletzte Arminia Bielefeld und Tore an beiden Enden rufen für 13-15 mit SBK.

Cambuur vs. Geschwindigkeit

Eredivisie Surprise Package Cambuur erobert die Liga weiterhin im Sturm und erreicht mit vier Siegen in Folge einen hohen fünften Platz.

Sie haben auch für viel Unterhaltung gesorgt, mit sechs der letzten sieben zu Hause und über 2,5 Toren.

Vitesse liegt einen Punkt unter dem sechsten Platz und sollte damit Tore für beide Teams bei 8-13 erzielen mit Bet365.

Tirol vs. Klagenfurt

Tirol arbeitet hart in der österreichischen Bundesliga und der Mangel an Gegentoren – vor allem zu Hause – hat nicht geholfen.

Nur in einem der letzten zwölf Spiele im Tivoli-Stadion haben beide Teams nicht getroffen, und der Tabellenvierte Klagenfurt wird versuchen, diese Defensivschwäche auszunutzen.

Gehen Sie zu beiden Seiten, um mit wieder auf 6-10 zu erzwingen Guillaume Hill.

Euro Btts Treble

Mainz – Wolfsburg (14.30 Uhr)

Tirol vs. Klagenfurt (16 Uhr)

Cambuur vs. Vitesse (17:45 Uhr)

(4-1, Guillaume Hill)

